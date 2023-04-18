Kirayı artırmak isteyen ev sahibine ChatGPT ile yanıt verip ikna etti

ABD'de kirasını artırmak isteyen ev sahibini ikna etmek için yapay zeka platformu ChatGPT'yi kullanan genç kadın başarıya ulaştı ve sırlarını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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New York’ta yaşayan bir kadın kirayı artırmak isteyen ev sahibi ile yapay zeka aracılığıyla müzakere ederek zafer elde etti.

New York’ta yaşayan 28 yaşındaki Svetlana isimli kadın, evindeki çamaşır makinesinin 2 yıldır çalışmamasından şikayet ederek kira ücretinin düşmesini istedikten kısa bir süre sonra ev sahibi evin kirasını yüzde 0.4 artırmak istedi.

Bu duruma çok şaşıran Svetlana, ev sahibine yazılı bir yanıt vererek müzakere etmek için ise şaşırtıcı bir yönteme başvurdu. Svetlana ChatGPT isimli yapay zeka platformunu kullanarak ev sahibiyle müzakere yaptı.

OpenAI isimli şirketin geliştirdiği yapay zekayı kullanarak bir yanıt veren ve müzakereye başlayan kadın kirasının 1389 dolardan 1395 dolara çıkmasının belini bükeceğini söyledi.

AVUKAT GİBİ KONUŞMUŞ

Kirasının yanı sıra yaşam maliyetlerinin artmasının da sıkıntı yarattığını söyleyen Svetlana, “Ben ev aletlerinin çalışmamasından dolayı kiramın düşürülmesini isterken bana misilleme yaptı. Ev sahibi benim taleplerime yanıt vermeyince ben de yasal olarak bilgi almak için yapay zekayı kullandım” dedi.

Yapay zekanın avukat gibi davrandığını ve yasalara uygun bir şekilde bütün haklarını yazdığı metni ev sahibine gönderen Svetlana, “Yapay zeka çok sert bir mesaj yazdı ve yasal jargonu da kullandı. Hatta New York yasalarına göre kira sabitleme kanununa da gönderme yaptı” dedi.

Svetlana bu mesajdan sonra istediği sonucu elde ettiğini söylerken yapay zekayı da başka alanlarda kullanmaya devam edeceğini dile getirdi.

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