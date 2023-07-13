Küresel ısınma okyanusları da etkiledi… Son 20 yılda renk değiştirdi

Bir araştırma, dünya okyanuslarının yarısından fazlasının son yirmi yılda yeşil bir renk aldığını gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Küresel ısınma okyanusun rengini değiştirdi. Aslında yaşanan renk kayması insan gözü için oldukça ince, ancak NASA tarafından dünya okyanuslarının yüzde 56’sından fazlasının daha yeşile döndüğü doğrulandı.

Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) kıdemli bir araştırma bilimcisi ve iklim modelleyicisi olan çalışmanın ortak yazarı Stephanie Dutkiewicz, “Bunun gerçekten olduğunu görmek şaşırtıcı değil, ama korkutucu” dedi.

MIT ekibi, Birleşik Krallık Ulusal Oşinografi Merkezi ile işbirliği ile NASA’nın Aqua uydusunda bulunan MRI Spectroradiometer (MODIS) tarafından toplanan onlarca yıllık okyanus rengi verilerini analiz etti. Alçak Dünya yörüngesinden toplanan renk verileri, ekvator yakınındaki daha sıcak tropik okyanusların zaman içinde daha yeşil hale geldiğini gösterdi.

Dutkiewicz, “Yıllardır okyanus rengindeki bu değişikliklerin olacağını söyleyen simülasyonlar yürütüyorum. Yani, insanların bunu ciddiye almasını umuyoruz. Bu değişikliklerin olacağını tahmin eden sadece modeller değil. Artık bunun olduğunu görebiliyoruz ve okyanus değişiyor” dedi.

Araştırmacıların Nature dergisinde yayınlanan Temmuz 2002’den Haziran 2022’ye kadar NASA’nın MODIS-Aqua verilerini analiz etmesiyle keşfedilen yeşillenmenin, yalnızca fitoplankton çiçeklerinde doğal olarak meydana gelen, mevsimsel veya yıldan yıla değişikliklerle açıklanamayacağı belirtildi.

İngiltere’nin Southampton’daki Ulusal Oşinografi Merkezi’nde görev alan, çalışmanın baş yazarı BB Cael, “Bu, insan faaliyetlerinin Dünya üzerindeki yaşamı büyük ölçüde nasıl etkilediğine dair ek kanıtlar sunuyor” dedi.

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