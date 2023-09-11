Laboratuvarda yetiştirilen et, ‘helal’ onayı alıyor

Bir süredir tartışmalar yaratan laboratuvarda üretilen etin helal olup olmadığı yeniden gündemde. San Francisco merkezli Eat Just, üç şeriat hukuku bilgininden kültür etinin helal olup olmadığını incelemelerini istedi. Sonuçta da kullanılan kök hücrelerin helal kaynaklardan alınması koşuluyla tüketilebileceği sonucuna varıldı.

Sozcu.com.tr

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Laboratuvarda üretilen et ile ilgili bazı kesimlerin çekinceleri olunca endüstri de bu konuda harekete geçti. Etlerin, İslam anlayışına göre helal olup olmadığı muamması için ABD ve Singapur’dan uzmanlar, laboratuvarda et yetiştiren start-up’lara yeşil ışık yaktı. Artık şirketler, ürünlerinin milyarlarca insan için uygun olup olmadığını test etmeye çalışıyor.

Dini beslenme sertifikasyonu ülkeden ülkeye değiştiği ve farklı bölgelerdeki dini otoritelerin farklı görüşleri olabileceği için süreç pek de kolay ilerleyecek gibi durmuyor.

Alternatif protein savunuculuğu grubu Good Food Institute Genel Müdürü Mirte Gosker, Eat Just kararının piyasadaki et ürünlerinin helal statüsünü hemen değiştirmediğini, ancak ticarileşmenin temelini oluşturduğunu söyledi.

Laboratuvarda yetiştirilen veya kültürlenmiş et, bezelye ve soya proteini içeren bileşenlerden yapılan Beyond Meat ve Impossible Foods gibi şirketler tarafından üretilen bitki bazlı etin aksine, hayvan hücrelerinden yapılıyor ve biyoreaktörlerde yetiştiriliyor.

İslam alimleri, ürünün helal sayılması için hücre dizisinin, İslam hukukuna göre kesilen ve izin verilen besinlerle beslenen bir hayvandan elde edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Eat Just’ın CEO’su ve kurucu ortağı Josh Tetrick, şirketin ürünlerinin helal olmasını sağlamaya başlayacaklarını söyledi.

Tetrick, Suudi Arabistan’da ve Orta Doğu ile Güneydoğu Asya’nın diğer bölgelerinde laboratuvarda yetiştirilen ete yönelik güçlü bir talep olduğunu söyledi: “Önceliklerimiz teknolojinin ölçeğini büyütmek, maliyetleri azaltmak ve helal olmadığı sürece et yemeyen 2 milyar insan da dahil olmak üzere herkese açık olmasını sağlamak.”