Mark Zuckerberg’in metaverse takıntısı alay konusu oldu

Mark Zuckerberg'in metaverse'den sonra yeni takıntısı belli oldu. Milyarder teknoloji lideri, son zamanlarda yapay zekâya o kadar odaklanıyor ki Facebook'un adının MetAI olarak değiştirileceği bile konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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Mark Zuckerberg, 18 ay önce Facebook’un geleceğini metaverse üzerine konumlandırmış hatta şirketin adını da Meta olarak değiştirmişti. Şimdi bazı analistler Zuckerberg’in, bu defa da yapay zekâ teknolojisine taktığını söylüyor.

Şirketin baş teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth, bu ayın başlarında Zuckerberg ve diğer üst düzey yöneticilerin artık zamanlarının çoğunu yapay zekâya harcadığını söyledi. Metaverse’ün ölüme terk edilmesinden sonra milyarder teknoloji liderinin yeni takıntısı pek de şaşırtıcı değil.

Hatta bazı analistler Zuckerberg’in şirketin adını şimdi de MetAI olarak değiştirebileceğinden bahsederek dalga bile geçiyor.

Geçtiğimiz aylarda şirketin, metaverse harcamaları sert eleştirilerle karşılanmıştı. Bu yüzden yatırımcılar artık, yapay zekâ üzerine yapılacak harcamalar yerine şirketin daha tutumlu kalmasını bekliyor.

Ancak Zuckerberg, yapay zekâda OpenAI, Microsoft ve Google’a ayak uyduracaksa, bunun pahalıya mal olacağı aşikar.

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