Mars helikopteri ile iki ay sonra yeniden bağlantı kuruldu

NASA, Ingenuity Mars Helikopteri ile bağlantısının iki aydan fazla süren bir radyo sessizliğinin ardından yeniden kurulduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Mini rotorcraft, Perseverance keşif aracıyla birlikte 2021’in başlarında Mars’a gitmişti. 30 gün olarak planlanan ve beş test uçuşunda teknolojisinin uygulanabilirliğini kanıtlamayı amaçlayan görevinden sonra bile çalışır durumda kalmayı başardı.

O zamandan bu yana birçok kez konuşlandırılan rotorcraft, Perseverance keşif aracına, kızıl gezegenin bugüne kıyasla çok daha ıslak ve sıcak olduğu milyarlarca yıl öncesine ait antik mikrobik yaşamın izlerini aramada yardımcı olan bir hava keşif aracı olarak görev yapıyor.

26 Nisan’da Ingenuity’nin 52. uçuşu başlatıldı, ancak uçak iki dakikalık, 363 metre atlayışının ardından yüzeye inerken NASA’nın Kaliforniya’daki Jet İtiş Laboratuvarı’ndaki (JPL) görev kontrolörleri tarafından temas kaybedildi.

JPL’den Ingenuity ekibi lideri Josh Anderson yaptığı açıklamada, “Jezero Krateri’nin gezici araç ve helikopter tarafından keşfedilen bölümünde çok sayıda engebeli arazi bulunuyor ve bu da iletişim kopukluklarını daha olası hale getiriyor. Ekibin amacı, Ingenuity’yi Perseverance’ın önünde tutmaktır ki, bu da zaman zaman iletişim sınırlarını geçici olarak zorlamayı gerektirmektedir” dedi.

Bilim insanları, Ingenuity ile Perseverance arasında, Dünya ile drone arasında bir röle görevi gören bir tepenin varlığı nedeniyle iletişimin kesilmesini bekliyorlardı.

Bununla birlikte, Joshua Anderson, “bu, görevde şimdiye kadar Ingenuity’den haber almadan geçirdiğimiz en uzun süre oldu.

Ingenuity bu tür iletişim boşlukları oluştuğunda kendi başının çaresine bakacak şekilde tasarlandı, ancak yine de hepimiz sonunda haber almanın rahatlığını yaşadık” diye ekledi.

Şimdiye kadar alınan veriler helikopterin iyi durumda olduğunu gösteriyor. Daha sonraki sağlık kontrollerinde her şey normal çıkarsa, Ingenuity batıya doğru bir sonraki uçuşu için hazırlanacak ve Perseverance ekibinin keşfedeceği kayalık bir çıkıntıya yönelecek.

Bu, Ingenuity’nin kesilen iletişim kanallarından ilk geçişi değil. Başmühendis Travis Brown bir blog yazısında, nisan ayında yaklaşık altı gün boyunca kaybolduğunda helikopter tarafından eski bir nehir deltası araştırılıyordu, “acı verici derecede uzun bir süre” diye yazdı.

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