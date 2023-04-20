Matematiği çözüldü: Yapay zeka ülkelere göre güzellik kraliçelerini belirledi

Bilim insanları, dünya genelindeki güzellik yarışmalarının standartlarını keşfetmek ve "ideal kraliçe" adaylarını oluşturmak için yapay zekayı formülize ettiler.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Afrika merkezli Great Green Wall’dan araştırmacılar, metin açıklamalarından görüntüler oluşturan yapay zeka programı Midjourney’i kullanarak “bir sonraki kraliçe” için çarpıcı adaylar açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, her ülke için şaşırtıcı çeşitlilikte sonuçlar veren programın, Miss İngiltere için Prenses Diana’dan etkilendiği düşünülürken, diğer uluslarda ise sporculardan, Bollywood’dan ve hatta Marilyn Monroe’dan ilham aldığı tespit edildi.

Yapay zeka; İngiltere, ABD, Avustralya, Almanya, Fransa, Ukrayna gibi ülkelerde sarı saçlı kadınları güzellik kraliçesi olarak belirlerken İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde de esmer renkli saçlı kadınlar öne çıktı.

Bununla birlikte araştırmacılar, bu görüntülerin genellikle “yalnızca kozmetik cerrahi veya genetik olarak elde edilebilecek süper model benzeri yüz yapıları” ile “elde edilemez vücut orantıları” içerdiğini de vurguladı.

Great Green Wall’un kurucusu Sam Phoenix, “Güzellik standartları ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişebilir, bu nedenle yapay zekanın bu benzersiz güzellik standartlarını bir ‘gösteri’ ortamında ne kadar iyi yeniden yaratabildiğini görmek büyüleyiciydi.”

“Bazı ülkeler, özellikle yakın mesafedekiler, benzerlikler taşırken, A.I. her ülkenin güzellik standartlarına ilişkin kendi yorumunun bağımsız bir temsilini yaratmayı başardı.” dedi.

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