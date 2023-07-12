Meta’dan görüntülü görüşmelere avatar desteği

Meta, artık 3D avatar ile de görüntülü arama yapabilmeyi sağlıyor.

Sozcu.com.tr

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Evden çalışmanın yeni normal haline gelmesiyle görüntülü görüşmeler de hızla arttı. Bu görüşmelere dağınık saçlarınız ve pijamalarınız ile katılmak istemiyorsanız Meta yeni bir özellik getirdi.

Meta’nın Messenger ve Instagram için sunduğu yeni özellikte, kullanıcılar avatarlarıyla görüşmelere katılabiliyorlar.

Avatar ayrıca kullanıcıların tüm yüz ifadelerini ve ağız hareketlerini taklit edebiliyor.

Şirket tarafından yayınlanan bir blog yazısı yeni özelliği şu şekilde açıklıyor: “Bazen, kamera için hazır olmayız. Bu tip aramalarda daha fazla var olmak için kamera kapalı ve kamera açık arasında üçüncü bir seçenek olsaydı harika olmaz mıydı? Meta Avatarınızı işaretleyin.”

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