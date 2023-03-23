Meta’nın eski çalışanından itiraf… Hiçbir şey yapmamak için para aldı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz haftalarda 21 bin kişiyi işten çıkarma planları yaptığına dair çıkan haberlerden sonra, eski bir şirket çalışanının sosyal medya devinde hiçbir şey yapmaması için 190 bin dolar maaş aldığını söylemesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Kariyer stratejisti Madelyn Machado, TikTok’ta yaptığı paylaşımla âdeta olay oldu. Machado, “Meta’da hiçbir şey yapmamak için 190 bin dolar ödeme almak” başlıklı bir video yayınladı.

Machado, TikTok videosunda, Eylül 2021’de şirkette işe başladığını ve patronlarının kendisine kimseyi işe almamasını söylediğini anlattı: “İlk altı ay, hatta ilk yıl kimseyi işe almamız beklenmiyordu.”

Kaliforniya merkezli sosyal medya devi Menlo Park, Google, Amazon ve Microsoft dahil olmak üzere diğer teknoloji firmalarıyla birlikte, son aylarda binlerce çalışanı işten çıkardı.

Çarşamba günü itibarıyla 342 binden fazla kez izlenen viral videosunda Machado, Meta’daki günlerinin işe alım yapmak yerine öğrenme ile dolu olduğunu söyledi. Machado, Meta’daki görev süresinin başında patronlarının beklentilerinin, öğrenmek ve her şeyi özümsemek olduğunu söyledi:

“Çok fazla ekip toplantısı yaptık. Neden buluşuyoruz? Kimseyi işe almıyoruz. Ayrıca herkesin yeni olduğu bir takımdaydım ve sadece bir şeyleri çözmeye çalışıyorduk. Gerçekten özlüyorum. Pek fazla şey yapmıyordum. Bu çok güzeldi.”

Machado, takipçilerine 2022 baharında şirket tarafından, şirketle ilgili paylaştığı başka bir video yüzünden kovulduğunu söyledi.

Zuckerberg, bu yılın başlarında yatırımcılara 2023’ün Meta’nın verimlilik yılı olacağını söylemişti. Ancak şirket, hem binlerce kişiyi işten çıkarma karar almış hem de kurumsal yapıdaki bürokratik süreçleri ortadan kaldırmak için orta düzey yöneticileri görevden almayı amaçlayan yeni bir politika başlattı.

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