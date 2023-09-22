Microsoft’un Activision Blizzard satın almasına onay geldi

İngiltere'nin Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Microsoft’un oyun firması Activision Blizzard'ı yenilenen anlaşma çerçevesinde satın almasına olumlu bakıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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CMA, bu yıl nisan ayında Microsoft’un, Activision’ı yaklaşık 69 milyar dolara satın almasını bulut oyun pazarının geleceğini değiştirebileceği konusundaki endişeler üzerine engellediğini duyurmuştu. Ancak kurum, satın alma sürecine nihayet yeşil aşık yaktı.

CMA'dan yapılan açıklamada, Microsof'un daha önce denetim kurumu tarafından ortaya konan endişeleri gidermek amacıyla yeni anlaşmada attığı adımların satışın onaylanarak sonlandırılması için kapı açtığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu yeni anlaşma kapsamında Microsoft, Activision’ın sahip olduğu bulut oyun haklarını satın almayacak ve bunun yerine anlaşma tamamlanmadan önce bağımsız bir üçüncü taraf olan Ubisoft Entertainment SA’ya (Ubisoft) satılacak. CMA, yeniden yapılandırılmış anlaşmanın, bu yılın başında orijinal satış işlemi ilgili olarak ortaya koyduğu endişeleri önemli ölçüde ele alan değişiklikleri içerdiğini düşünüyor” değerlendirmesi yer aldı.

Kurumun açıklamasında yeni anlaşma üzerine yapılacak istişare sürecinin 6 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi.

Yapılandırılan anlaşma kapsamında, Microsoft'un gelecek 15 yıl içinde piyasaya sürülecek mevcut ve yeni tüm Activision oyunlarının bulut akış haklarını almayacağı, bunun yerine, bu hakların Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının öncesinde Ubisoft Entertainment SA şirketine satılacağı belirtilmişti. (AA)

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