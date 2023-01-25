Narsist misiniz özgüvenli mi? Yanıtlar 12 soruluk bu kişilik testinde…

On iki soruluk bir kişilik testi çalışması, narsist mi yoksa sadece yüksek özgüveniniz mi olduğunu ortaya koyuyor.

Sozcu.com.tr

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Yüksek benlik saygısı ve özgüvenin narsist eğilimlerle kolayca karıştırılabileceğini söyleyen Dr. Carmen Harra, ikisinin arasındaki farkları açıklıyor.

Harra’ya göre, yüksek benlik saygısını narsisizmden ayıran temel özelliklerden biri, kişinin başkalarına nasıl davrandığında yatıyor.

“Kendine inanmak, değerini bilmek ve katı standartlar belirlemek başka bir şeydir ve etrafınızdakilerle olan ilişkilerinizi olumsuz etkileyecek kadar kendini tüketmek ise tamamen farklı bir şeydir.” diyen uzman, narsist olup olmadığınızı belirlemek istiyorsanız kendinize sormanız gereken 12 soruyu da açıkladı.

İŞTE NARSİST YA DA YÜKSEK ÖZGÜVENLİ OLUP OLMADIĞINIZI ORTAYA KOYACAK TEST…

1. Kendimle gurur duyuyorum çünkü:



a) Ben güçlü, motive ve kibarım.

b) Olağanüstü, benzersiz ve yeri doldurulamaz biriyim.



2. Sevilmeyi hak ediyorum çünkü:

a) Bu benim doğuştan hakkım.

b) Bende başka kimsede olmayan bir şey var.

3. Bir ilişkide en önemli unsur şudur:

a) Takdir edilmek.

b) Kontrol sahibi olmak.

4. Sosyal medyada paylaşım yapmanın en sevdiğim yanı:

a) İnançlarımı, projelerimi ve genel olarak hayatımı başkalarıyla paylaşmak; tanıdığım ve önemsediğim insanlardan yanıtlar alıyorum.

b) Sahip olduklarımı, yakışıklılığımı ve göz alıcı hayatımı başkalarıyla paylaşmak; tanımadığım çok sayıda insandan övgü almak.

5. Kalabalık bir odaya girdiğimde şunları hissediyorum:

a) Uyum sağladığım gibi; iyi göründüğümü düşünsem de, oradaki başka bir insanım.

b) Öne çıktığım gibi; ben oradaki kişiyim.

6. Onlardan daha zengin, daha akıllı, daha şanslı ya da daha çekici olduğum için kendimi diğerlerinden üstün gördüm:

a) Yanlış.

b) Doğru.

7. Bir arkadaşım, aile üyem veya iş arkadaşım bana yanlış bir şey yaparsa, büyük ihtimalle şu şekilde yanıt veririm:

a) Çözmeye çalışmak; açıklama fırsatı verilmelidir.

b) Engelleme; hayatımda bu tür bir olumsuzluğa ihtiyacım yok.

8. Arkadaşlarımın hayatımda olmasının nedeni:

a) Eşit kişiler olarak destekleyici bir ilişki paylaşıyoruz.

b) Bana saygı duyuyorlar veya benden bir şekilde faydalanabileceklerini düşünüyorlar.

9. Eski aşk ilişkilerim yürümedi çünkü:

a) Eski sevgilim ve ben, ikimiz de hatalıydık ya da uyumsuzduk.

b) Eski sevgilim yanılıyordu ve benimle bağdaşmıyordu.

10. Beni en iyi tanımlayan kelimeler:

a) Değerli ve yetenekli.

b) Özel ve önemli.

11. Birisi başka birini incitirse, o kişi şunu hissetmeyi hak eder:

a) Üzgünlerse bağışlanmak.

b) Çektirdikleri acının aynısı.

12. Bu cümleyi tamamlayın. ‘İnsanlar hayatım boyunca bana ____ davrandılar; ____ hissediyorum.”

a) oldukça iyi / bir kazanan gibi

b) haksız yere kötü / kurban gibi

YANITLARA GÖRE;

Çoğunlukla A şıkkını işaretlediyseniz, Dr. Harra, “Benlik saygınız, muhtemelen sağlıklı sınırlar içerisindedir. Kendiniz için düşünmeyi ve başkaları için düşünmeyi dengeliyorsunuz, ancak başkalarının huzurunuzu bozmasına veya refahınızı kesintiye uğratmasına izin vermezsiniz. Sınırlar belirler ve onurunuzu sağlam tutarken, aynı zamanda egonuzu kontrol altında tutarsınız.” diyor.

Çoğunlukla B şıkkını işaretlediyseniz, Dr. Harra, narsist eğilimler taşıyabileceğinizi belirtirken “İlişkilerinize zarar verebilecek veya başka bir kişiyle tamamen bağ kurmanızı engelleyerek başkalarının ihtiyaçlarını ve arzularını göz önünde bulunduramazsınız. İnsanların sizi incitmeye çalıştığını ya da onlardan daha iyi olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz.”

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