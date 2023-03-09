NASA, gök taşları için alarm verdi

Son yıllarda Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroidler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran bilim insanlarından yeni uyarılar geldi. Yakınımızdan geçecek olan da var, çarpma ihtimali olan da...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NASA potansiyel olarak tehlikeli olarak tanımlanan iki yeni asteroid için uyarıyor. Gök taşlarından birinin bu hafta sonu Dünya’ya oldukça yakın bir şekilde geçmesi beklenirken, diğerinin 2046 yılında ‘Sevgililer Günü’nde Dünya’ya çarpma ihtimali üzerinde duruluyor.

HAFTA SONU PLANLARINI BOZMAZ AMA…

NASA, 10 Mart’ta Dünya’ya yakın bir mesafeden geçecek olan ve potansiyel olarak tehlikeli bir asteroide dikkat çekti.

Güneş etrafındaki iki yıllık yolculuğunda zaman zaman Dünya’nın yörüngesinden geçen ve saatte yaklaşık 27.000 mil hızla seyahat eden uzay kayası cuma günü gezegenimizin dört milyon mil yakınına gelecek.

Asteroidin geçişi Dünya’yı yıkıcı bir şekilde etkilemese de astronomik açıdan oldukça yakın bir yolculuk olacağı bir gerçek. Asteroidin bir sonraki yakınlaşması ise 5 Mart 2025 olarak hesaplanıyor.

2015 BY310 isimli asteroit ilk olarak Ocak 2015’te tespit edildi. Nesnenin resmî olarak bilinen son görünüşü ise 5 Temmuz 2021’di, ancak NASA uzmanları, yörüngesinin haritasını çıkardıklarından nerede olduğundan eminler ve bu yüzden de hafta sonu planlarını bozacak bir yakınlaşma yaşanmayacak olsa da gezegenimizin çevresinde neler olduğuna dair uyarıyor.

NASA’nın tek uyarıda bulunduğu Asteroit, 2015 BY310 değil. Araştırmacılar 2046 Sevgililer Günü’nde tüm romantik planları altüst edebilecek bir çarpışma konusunda uyarıyor.

ROMANTİK PLANLAR YAPMAYIN: DÜNYA’YA ÇARPABİLİR

NASA, bir şehri yok edebilecek Pisa Kulesi büyüklüğündeki asteroidin 2046’da Sevgililer Günü’nde Dünya’ya çarpabileceği konusunda uyardı. Los Angeles ve Washington DC’nin de asteroidin çarpabileceği olası bölgeler olduğu belirtildi.

28 Şubat’ta onaylanan 2023 DW’nin 14 Şubat’ta Dünya’ya çarpma ihtimali var; ancak nereye düşeceği henüz bilinmiyor.

Öngörülen etki bölgeleri, Hint Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na ve ABD’nin doğu kıyısına kadar uzanıyor. Olasılıklar arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC yer alıyor.

2023 DW’nin gezegenimizle çarpışması, 114 yıl önce Sibirya’ya çarpan 12 megatonluk Tunguska olayıyla karşılaştırılabilir. 160 metrelik asteroit, büyük bir şehri yok edebilecek bir nükleer patlama gücündeydi; ancak bir ormana denk geldi ve 80 milyondan fazla ağacı yok etti.

2023 DW şu anda Torino ölçeğinde 1 ile NASA’nın Risk Listesi’nin başında yer alıyor.

Torino ölçeğindeki açıklamada şu satırlara yer veriliyor: “Dünya yakınından olağandışı bir tehlike arz etmeyen bir geçişin tahmin edildiği rutin bir keşif. Mevcut hesaplamalar, kamuoyunun dikkatini veya endişesini gerektirecek bir neden olmadan, çarpışma ihtimalinin son derece düşük olduğunu gösteriyor.”

NASA ise “Yörünge analistleri, asteroit 2023 DW’yi izlemeye ve daha fazla veri geldikçe tahminleri güncellemeye devam edecek” diye tweet attı ve 2023 DW ölçeğinde 3’e ulaşırsa halkı uyaracağını belirtti.

DÜNYA’YI GÖK TAŞLARINDAN KORUYABİLİR MİYİZ?

NASA kısa süre önce, 2021’deki DART görevinin ardından bir asteroidin Dünya’ya çarpmasını engelleyebileceğini doğruladı.

Ajans, insanlığın ilk gezegen savunma görevi için 2022’de Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testini (DART) başlattı. Test sırasında fırlatılan uzay aracı, Dimorphos adlı bir asteroide tam isabetle çarptı. Ve DART'ın amacına ulaştığı duyuruldu. Çarpışmadan önce, asteroid Dimorphos'un çok daha büyük bir asteroit olan Didymos'un yörüngesinde dolaşması yaklaşık 11 saat 55 dakika sürüyordu.

Ve deneyin arkasındaki ekipten yakın zamanda yayınlanan verilere göre, dinozorların sonunu getiren türden bir felaket önlenebilecek. Dolayısıyla, Güneş Sistemi gezegenleri yok etme potansiyeline sahip asteroitlerle dolu olsa da insanlığın artık bu felaketlere karşı koyma şansı var denilebilir.

İlginizi Çekebilir Kamyon büyüklüğündeki asteroit Dünya'ya çok yakın geçecek

İlginizi Çekebilir NASA açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya teğet geçecek

İlginizi Çekebilir Dünya'ya yakın 30.000 asteroit keşfedildi ve sayıları artıyor