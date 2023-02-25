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NASA özel görüntüleme sistemiyle yıkımı gözler önüne serdi

Türkiye arka arkaya meydana gelen şiddetli depremlerle sarsılan bölgedeki yıkımı özel uydu ve kızılötesi görüntüsüyle mercek altına aldı ve yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Sozcu.com.tr
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NASA özel görüntüleme sistemiyle yıkımı gözler önüne serdi

Türkiye 6 Şubat’ta 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılırken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni uydu görüntüleri paylaşarak yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Özel bir görüntüleme sistemi olan Görünen Kızılötesi Görüntüleme Radyometre Sistemi ile birlikte bölgedeki yıkımı ve can kaybını ortaya koyan NASA, Antakya’dan çekilen görüntüleri yayınladı. Uydu görüntülerinden elde edilen verilerde bölgenin büyük bir kısmına elektrik ulaşmadığı belirtilirken 4 Şubat 2023 ile 8 Şubat 2023’te aynı bölgenin çekilen görüntülerini paylaşan bilim insanları yaşamın bölgede adeta durduğunu belirtti.

NASA’nın paylaştığı görüntülerde solda Antakya’nın depremden 2 gün önce çekilen görüntüsü yer alırken sağ tarafta ise depremden 2 gün sonra yani 8 Şubat’ta çekilen bir görüntü yer alıyor.

NASA’nın özel birimi olan Black Marble HD ile çekilen görüntülerde Antakya’nın büyük bir kesiminin karanlığa büründüğü belirtilirken güneybatıdan Dursunlu, Harbiye, Samandağ, batıdan Günyazı, doğudan Ziyaret ve kuzeyden Alazı bölgelerinin karanlığa büründüğü belirtilirken Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın da karanlıkta kaldığı belirtildi.

NASA, bulut, hava kirliliği, kar ve benzeri durumların uydu görüntülerini etkileyebileceğini belirtirken bunların analiz edilmesinin de kritik bir öneme sahip olduğunu duyurdu.

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