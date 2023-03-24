NASA’nın Mars helikopteri, gezegende 48 uçuş gerçekleştirdi

NASA, Mars helikopterinin Kızıl Gezegen üzerinde 48 uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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NASA’dan yapılan açıklamaya göre döner kanatlı uçak 12 metre yüksekliğe ulaşıp 398 metreyi 149,9 saniyede kat ettiği 48. uçuşunu salı günü tamamladı.





Ingenuity adlı helikopter, NASA’nın Perseverance Mars gezgininin orta kısmına bağlı olarak 18 Şubat 2021’de Mars’ın Jezero Krateri’ne ulaştı.

Helikopter, ilk kez başka bir gezegende motorlu uçuşu test etmek için gerçekleştirilen bir teknoloji gösterimi idi.

NASA’ya göre helikopter, yerden yaklaşık 3 ila 4,5 metre yükseklikte, bir seferde 90 saniye süreye ve yaklaşık 300 metre mesafeye kadar uçacak şekilde tasarlandı.

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