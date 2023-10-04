Nobel’de skandal: Kazanan isimler sızdırılmış

Nobel Kimya Ödülü'nün kazananlarının resmi duyurudan saatler önce basınına sızdırıldığı ortaya çıktı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, "ne olduğunu bilmediklerine" dair bir açıklama yaptı.

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İsveç’in medya kuruluşlarından TV4, SVT ve TT, resmi açıklamadan yaklaşık 4 saat önce e-posta yoluyla Nobel Kimya Ödülü’nü Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov’un kazandığına ilişkin bir basın duyurusu aldığını açıkladı.

“NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ”

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren, konuya ilişkin olarak “Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu çok talihsiz bir durum ve böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Tam olarak ne yaşandığını söyleyemem, çünkü biz de bilmiyoruz” dedi.

“HERKESİN AYNI ANDA ÖĞRENMESİ ÖNEMLİ BİR İLKE”

Akademi mensubu Göran Hansson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Ödülü kazananları herkesin aynı anda öğrenmesi önemli bir ilke. Ancak dijital çağda sızıntılar gazete çağındakinden farklı şekillerde gerçekleşebiliyor” ifadesini kullandı.

Akademi, konuyu araştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Moungi Gabriel Bawendi, Louis E. Brus ve Alexei I. Ekimov kuantum noktalarının, LED ışıklı lambaları geliştirdiği, QLED teknolojisiyle bilgisayar ve televizyon ekranlarının aydınlatılmasında, biyokimya ve tıpta biyolojik dokuların haritasını çıkarmada kullanıldığı keşfetmişti. Üç isim, bu yıl Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı. (AA)

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