Ölen köpeklerinin yasını tutanlara özel hizmet: Kopyasını yapıyorlar

Filipinler'deki bir oyuncak üreticisi, sahiplerinin sağladığı fotoğrafları baz alarak ölmüş evcil hayvanların kopyalarını üretiyor.

Sozcu.com.tr

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Filipinler’deki Pampanga Oyuncak Ayı Fabrikası, köpeklerin, kedilerin, tavşanların ve hatta hamsterlerin “doldurulmuş hayvan klonları” adını verdiği versiyonlarını sunuyor.

20 tasarımcı ve zanaatkardan oluşan ekip, ölen hayvanları tel, dolgu ve suni kürk kullanarak yeniden yaratmak için sahiplerinden edindikleri fotoğraflardan yararlanıyor.

Köpek ırkı shih tzu’nun bir kopyası için yaklaşık 1200 TL (50 £) ödeyen 38 yaşındaki Jaja Lazarte, “Külleri ve anıları burada olsa da, ona gerçekten benzeyen bir şey görmek çok daha iyi” dedi.

Shih tzus, Filipinler’deki en popüler köpek türü. 2021’de yapılan bir anket, Filipinlilerin yüzde 67’sinin evinde bir köpek olduğunu, bu oranın Asya’daki en yüksek oran olduğunu ve yüzde 43’ünün de kedi sahibi olduğunu ortaya koydu.

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