Otomatik vites revaçta: Debriyaj tarihe karışabilir

Yapılan araştırmalar, yeni sürücülerin yaklaşık üçte birinin artık yalnızca otomatik ehliyet aldığını gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Vites değiştirmeyi öğrenme ritüeli hızla geçmişte kalıyor, çünkü acemi sürücüler otomatik vites kullanmayı giderek daha fazla öğreniyor.

Daily Mail’in haberine göre, manuel araba kullanmayı öğrenen sürücülerin sayısı son yıllarda kısmen elektrikli araçların artan popülaritesi sayesinde düştü.

2000’lerde, sürücülerin yüzde 94’ü manuel kullanmayı öğrendi. 1990’larda bu sayı yüzde 96 idi iken 1980’lerde yüzde 98 ile daha da yüksekti.

Ancak araç market yeri Cinch’ten alınan yeni rakamlar, son üç yılda araba kullanmayı öğrenenlerin yalnızca yüzde 69’unun bunu manuel bir araçta yaptığını ve yüzde 31’inin bunun yerine yalnızca otomatik ehliyeti tercih ettiğini gösteriyor.

2030’DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Sonuçlar, İngiltere’nin 2030’da, tüm benzinli-dizel otomobillerin ve kamyonetlerin satışını yasaklamak için harekete geçmesinin ardından geldi.

Hükümet benzinli ve dizel araçları kademeli olarak elektrikli araba ve kamyonetler lehine kaldırma taahhüdünü ikiye katladığından otomatik araç arayışı artıyor.

Birleşik Krallık, 2035’ten itibaren tüm yeni arabaların ve minibüslerin egzoz borusunda tamamen sıfır emisyon olmasını hedeflerken, 2030 ile 2035 arasında, sıfır emisyonla önemli bir mesafe kat etme kapasitesine sahiplerse yeni arabalar ve kamyonetler satılabilir.

Yeni araştırma, manuel arabaların yakında geçmişte kalabileceğini gösterdi, çünkü yeni sürücülerin yüzde 23’ü benzinli veya dizel otomatik arabada öğrenmeyi seçti ve yüzde sekizi otomatik elektrikli arabada araba kullanmayı öğrendi.

Ankete katılan yalnızca otomatik vitesli sürücülerin yüzde otuz beşi, gelecekte tüm arabaların elektrikli olacağı yönünde bir baskı olduğundan, manuel araç kullanmayı öğrenmeye gerek olmadığını söyledi.

DEBRİYAJ ARTIK ŞART DEĞİL

Buna ek olarak, on kişiden dördü (yüzde 40) “hiçbir zaman manuel araca sahip olmayı planlamadıkları” konusunda ısrar ediyor ve yüzde 29’u bir debriyajın nasıl kullanılacağını çözemediklerini iddia ediyor.

Veriler, otomatik araç kullanmanın artan popülaritesinin, alıcıların seçtiği ilk araba türünü doğrudan etkilediğini gösteriyor; şu anda yalnızca yüzde 61’i manuel bir aracı tercih ediyor.

Şaşırtıcı bir şekilde insanların yüzde 38’i artık ilk arabaları için otomatik bir araç alırken, bunların yüzde altısı elektrikli bir aracı tercih ediyor.

Cinch’te otomobil editörü Sam Sheehan, “Sadece birkaç yıl önce, otomatik ehliyet genellikle ‘tam’ bir ehliyet olarak kabul edilmediğinden, debriyaj kullanmayı öğrenmek, araba kullanmayı öğrenmenin zor ama hayati bir parçasıydı.”

“Ancak, otomatik arabalar daha uygun fiyatlı hale geldikçe, Birleşik Krallık yollarında daha popüler hale geliyorlar. Bu nedenle, ilk kez araba alacaklar için otomatik, daha gerçekçi bir seçenektir. Birkaç on yıl içinde debriyaj kontrol sanatının neredeyse tamamen yok olabileceğini söylemek gerçekçi.” dedi.

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