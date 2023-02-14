Sanatçılara yardımcı olacak robot kol yaptılar

Yapay zeka ve robot teknolojisi ile yaratıcı dünya arasındaki çekişme devam ediyor. Sanat dünyası teknolojinin yarattığı eserlere karşı çıkarken, bu defa araştırmacılar kendilerine yardımcı olacak bir robotla karşılarına çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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Yapay zeka teknolojisi gelişirken kullanıldığı alanlar da zaman zaman tartışma yaratıyor. Özellikle de sanat dünyasında yeni bir tablo yapan yapay zeka, sanatçıların tepkisini çekerken bu defa da kendilerine yardımcı olacak bir teknoloji geliştirildi. Frida isimli robot kol, sanatçılara eserlerinde yardım etmek için tasarlandı.

Carnegie Mellon Üniversitesi, bir sanatçının eserlerini yaratmaktan çok ona asistanlık yapmak üzere tasarlanmış bir robotik kol geliştirdi.

Adını Frida Kahlo’dan alan ancak aynı zamanda Framework and Robotics Initiative for Developing Arts’ın kısaltması olan robotik kol “FRIDA”, fotoğraflara ve müziğe dayalı olarak resim yapabilir.

Sanatçılar FRIDA’nın başarması için üst düzey hedefler belirleyebilir ve ardından arkalarına yaslanıp bunları gerçekleştirmesini izleyebilirler. Sıfırdan yeni bir yapıt ortaya çıkaran diğer yapay zeka teknolojilerinden farklı olarak FRIDA’nın amacı, sanatsal fikirlerini hayata geçiremeyen yetenekleri kısıtlı ya da engelli kişilere yardım etmek.

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