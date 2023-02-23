Şimdiye kadar yapılmış en eski beyin ameliyatını keşfettiler

Bilim dünyası İsrail'de bulunan kafatası kalıntılarıyla şaşkına uğradı. İki kardeşe ait olduğu düşünülen kalıntıların dünyanın en eski beyin ameliyatına dair izler taşıdığı üzerinde duruluyor.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, bir milli park olan Tel Megiddo arkeolojik alanındaki mezarda gömülü olan ve kardeş oldukları düşünülen iki kişinin kalıntılarını incelediler.

Kafataslarından birinin ön kemiğinde kare bir delik ve bir parça trefinasyon (kafatasından sert bir dokunun çıkarılması için kullanılan küçük testere) olarak bilinen eski bir tıbbi prosedürün parçasına ait kanıtlar buldular.

Bu prosedürün binlerce yıldır var olduğu biliniyor ve hatta bugün doktorlar, tümörleri veya kan pıhtılarını tedavi etmek veya mermi gibi yabancı cisimleri çıkarmak için kraniyotomi olarak bilinen benzer bir prosedür uyguluyorlar.

Brown Üniversitesi’nin ABD’deki Joukowsky Arkeoloji ve Antik Dünya Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan Rachel Kalisher şunları söyledi: “Trepanasyonun binlerce yıldır evrensel ve yaygın bir ameliyat türü olduğuna dair kanıtlarımız var. Fakat Yakın Doğu’da bunu çok sık görmüyoruz; tüm bu bölgede sadece bir düzine kadar trepanasyon örneği var.”

Bilim insanları, kardeşlerden birinin açısal çentikli trefinasyon adı verilen belirli bir kafatası ameliyatı geçirdiğine inanıyor.

Uzmanlar, bu tür bir tıbbi tedavinin bölgede nadir olarak kullanıldığına ve yalnızca seçkinler tarafından erişilebilir olduğuna inanıyor. Kemiklerin analizi de her iki kardeşin de bir tür kronik hastalıktan muzdarip olduğunu gösteriyor.

Kalisher, araştırmayla ilgili şunları söyledi: “Antik çağda, insanların düşündüğünden çok daha fazla hoşgörü ve özen vardı. Neandertallerin zamanından kalma, insanların zorlu koşullarda bile birbirlerine özen gösterdiğine dair kanıtlarımız var. Cinsiyete ve sınıfa dayalı ayrımlar vardı. Ama geçmişte insanlar hala insandı.”

Araştırmacılar, üst sınıf kardeşlerin 15. yüzyılda Megiddo’da yaşadığına inanıyor.

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