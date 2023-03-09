Spotify yeni özelliklerini tanıttı

Spotify, ikinci kez düzenlenen Stream On etkinliğinde 500 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısına kademeli olarak sunulacak yeni özelliklerini tanıttı.

Sozcu.com.tr

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Spotify, etkinliğinde içerik üreticiler ve kullanıcılar için yeni özelliklerini sundu. Etkinlikte Spotify'ın kurucusu ve CEO'su Daniel Ek de açılış konuşması yaptı.

Ek konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Stream On, Spotify'ı hayata geçirmeye devam ederken izlediğimiz yolları anlatmaya ve kariyerinin her aşamasındaki içerik üreticilere onlarla iş fırsatları konusunda açık olduğumuzu bilmelerini sağlamaya odaklanıyor. Neredeyse 17 yıldır yaptığımız şey de tam olarak bu: İçerik üreticilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve başarıya giden yeni yollar çizmelerine yardımcı olmak için bu yuvayı inşa etmek, iyileştirmek ve yeniden tasarlamak.”

Ardından da Ek, Spotify Stream On'da, içerik üreticileri ile dinleyicilerin daha da derin ve uzun süreli bağlar kurmalarını sağlamak amacıyla yeni görsellerden yararlanan yeniden tasarlanmış bir arayüzü ve etkileşimli bir tasarımı hayata geçirdiklerini duyurdu.

Yenilenmiş Spotify kademeli olarak kullanıcılara sunulacak.

SPOTIFY’IN YENİ ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:

Smart Shuffle ile tek bir dokunuşla mevcut bir çalma listesini tamamlayan yeni müzikler eklemenin yeni bir yolu sunuluyor.

Previews: Kullanıcıların oynatmadan veya kaydetmeden önce ön izleme yapabilmesi için müziklerinin ve podcast'lerinin Önizlemelerini (Previews) seçebilecek veya Spotify'ın otomatik olarak oluşturmasını sağlayabilecek.

Otomatik Oynatma Özelliği: Tıpkı müzikte olduğu gibi, Spotify artık podcast'ler için de otomatik oynatma hizmeti sunacak. Bir podcast sona erdiğinde, kullanıcının zevklerine uyan ve konuyla ilgili olan başka bir bölüm otomatik olarak oynatılmaya başlayacak.

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