Stajyerlere en çok maaş veren şirketler belli oldu

Binlerce kişiyi çıkarıyorlar ama stajyerlere en yüksek maaşı da onlar veriyor. Teknoloji sektörü bu defa işten çıkarmalar ya da kemer sıkma politikalarıyla değil stajyerlerine sağladığı imkânlarla dikkat çekiyor. Ayda 9 bin dolara (yaklaşık 174 bin lira) kadar ödeme yapan var...

Sozcu.com.tr

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Teknoloji şirketleri özellikle pandemiden sonra uyguladıkları kemer sıkma politikalarıyla sık sık gündeme geliyor. Özellikle de Meta, Microsoft ve Twitter gibi lider konumdaki şirketlerde kıyım derecesinde işten çıkarma yaşanması ayrıca dikkat çekiyor. Ancak şimdi bu şirketler stajyerlerine en çok maaş ödeyen şirketler arasında yer alarak başka bir rekoru ellerinde tutuyor…

AYDA 174 BİN LİRA ÖDEYEN VAR

Çalışanların işverenleri hakkındaki yorumlarını derleyen web sitesi Glassdoor’a göre, en zengin 25 stajyerliğin yarısından fazlası teknoloji endüstrisinde yaşanıyor.

Yapılan sıralama, platformdaki mevcut ve eski ABD merkezli stajyerlerin Mart 2022’den Mart 2023’e kadar olan maaş raporlarına dayanıyor.

Fintech firması Stripe Inc. ve video oyun geliştiricisi Roblox Corp., çoğunlukla üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara stajyerlik gibi giriş seviyesindeki bir pozisyon için ayda ortalama 9 bin dolardan fazla maaş ödeyerek listenin ilk iki sırasında yer alıyor. Bu da neredeyse saatte yaklaşık 56 dolar ve yıllık da 108 bin dolar maaş demek.

Siteye aktarılan verilere göre; bu rakamlar, 2022’de bildirilen saatte ortalama kazanılan 25 doların iki katından fazla.

STAJYERLERİNE EN YÜKSEK ÖDEMEYİ YAPAN ŞİRKETLER

Stajyerlerine en çok maaş veren şirketler arasında teknolojinin önde gelen isimleri de yer alıyor. Meta aylık ortalama 8 bin 160 dolarlık maaşla beşinci sırada yer alırken, onu sırasıyla Amazon, TikTok, Adobe, Snap, LinkedIn, Twitter, Uber takip ediyor. Listeye son olarak da 25. sıradan Microsoft girmeyi başarıyor.

Ancak ilk 25’te yer alan şirketlerin geçtiğimiz dönemlerde işten çıkarmalarla gündeme gelmesi de dikkat çekiyor.

Bu yıl Amazon, Meta ve Twitter binlerce kişiyi işten çıkartmalarıyla sık sık gündeme gelmişti. Hatta Twitter ve Met’da çalışanların yemek, seyahat gibi masraflarıyla ilgili kısıtlamalar gelmişti.

Glassdoor’un baş ekonomisti Daniel Zhao, liste ile ilgili şunları söyledi: “Mevcut işgücü piyasası birçok şirketin yaz stajı programlarına gölge düşürmüş olsa da bu rapor birçok şirketin stajyerlere ödeme yaptığını ve bazılarının oldukça rekabetçi bir şekilde ödeme yaptığını hatırlatıyor. “

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