Süper dolunay ne zaman, burçlara etkileri neler?

Gökyüzünde daha parlak ve dünyaya daha yakın olarak görsel bir şölen sunacak olan süper dolunay, 1 Ağustos akşamı görülecek. 2023 yılında yaşanacak dört süper ay etkinliğinden ikisi Ağustos'ta olacak, ilki bugün, diğer ise 30 Ağustos'ta. Süper dolunay etkileri için günlük hayatımızda, çalışma koşullarında, kariyer görevlerinde sorumlulukların yorumu yapılıyor.

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Ağustos ayının ilk gününde meydana gelecek olan süper dolunay, gökyüzüne bakanlar tarafından her zamankinden daha yakın ve daha büyük olarak gözlemleyebilecek. Bu ay meydana gelecek olan süper dolunay aynı zamanda “mersin balığı ayı” olarak da adlandırılıyor, çünkü tarihsel olarak, yerli popülasyonların büyük tatlı su balıklarının Büyük Göller’de kolayca yakalandığını mevsimlerde meydana geliyor.

SÜPER DOLUNAY NEDİR, TÜRKİYE’DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Süper dolunay, Ay’ın Dünya'ya en yakın noktaya ulaştığında her zamankinden daha büyük ve parlak olarak görülmesi olarak alarak adlandırılıyor. Süper dolunay 357 bin 530 km uzaklıkta olacak, bu 43 bin 452 kilometre daha yakın olacak anlamına geliyor.

Süper dolunay, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Birleşik Krallık, Afrika ve Orta Doğu’daki ülkeler tarafından gözlemlenebilecek.

SÜPER DOLUNAY NE ZAMAN?

Süper Dolunay, 1 Ağustos Salı günü gözlemlenebilecek. Bu ayın diğer Süper dolunayı ise 30 Ağustos’ta gözlenebilecek.

SÜPER DOLUNAY ETKİLERİ NELER OLACAK?

Süper dolunay etkileri neler olacak merak edenler için Sözcü köşe yazarı Seyran Ataklı olası etkilerini anlattı.

“Ana gündemler insan hakları, özgürlük, arkadaşlık, sosyal hayat, teknoloji, bilimsel konular olurken, gelecek beklentilerinde yön değişimleri öne çıkacak. İç dünyanızda bastırdığınız konular bu dönem isyan ettirebilir. Güneş her ne kadar Aslan burcunda olsa da dolunay 6. ve 12. evlerde gerçekleştiği için fiziksel olarak kendimizi zaman zaman yorgun ve kaygılı hissedebiliriz.”

Günlük hayatımızda, çalışma koşullarında, kariyer görevlerinde sorumluluklar fazlasıyla artabilir. Psikolojik ve fiziksel sağlık konuları önem taşımakla birlikte bazı tedavilerin başlaması, bazılarının bitişi, bazı operasyon kararları öne çıkabilir. Dolaşım, kalp, kardiyovasküler sorunlar, sırt hassasiyetleri, kramplar bu dönem artabilir. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmeliyiz zira zehirlenmelere çok açık bir dönem. Doktor kontrollerinizi önümüzdeki 10 gün ihmal etmeyin. Kariyerde bazı sorunlar, kopuşlar yaşanabilir, parasal sıkıntılarla karşılaşılabilir.

Ay 12. Evde gizli konular, saklanan haberler yüzeye çıkabilir, çevreyle yüzleşmeler yaşanabilir. Rüyalar haberci olabilir, uyku sorunları artabilir.

Merkür ve Mars Başak burcundayken sonbahar döneminden önce bu dönem plan ve projelere hazırlık yapabilir, yoğun iş temponuzdan önce gelecek hedeflerinize düzenleme getirebilirsiniz.

Merkür- Satürn karşıtlığı sorunlu olan arkadaşlıklarda yol ayrımlarını, kardeşleriniz varsa onlarla iletişimde gerginlikleri ortaya çıkartabilir.

Bir otorite figürüyle anlaşmazlık yaşayabilir, kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Depresyon ve kaygı seviyesi yükselebilir. İyi yönüyle, doğum haritası uygun olana kimileri emeklerinin karşılığını alabilir, bir proje bitebilir, kaynaklarda artış yaşayabilir. Yeni ortaklık girişimleri, yeni sözleşmeler, işbirlikleri, anlaşmalar yapabilirsiniz.

Plüto düğümleri karelerken artık bir devrin kapandığına, hasıraltı edilen sorunlara daha fazla göz yumulmayacağına işaret. Kadersel yol ayrımları geri dönüşü olmayan bitişler getirebilir.

Ay Kova burcunda özgürlük yakarışlarını ifade ederken, devam eden Venüs retrosuyla beraber ilişkilerde kopuş ve bireysel hayata duyulan özlem, istek görülebilir. Geçmiş sorunların ortaya dökülmesi, birlikteliklerde ego savaşları, güç gösterileri yapılabilir. Restleşmeler yaşanabilir.

Ağustos ayı hem ülkemiz hem dünya açısından oldukça zorlu. Yangınlarda artış, toprak hareketleri, dünya üzerinde seller, hortumlar, depremlere bağlı tsunamiler yaşanabilir. Eko sistemin bozulmasıyla tuhaf hava olayları yaşanılması artık kaçınılmaz. Teknolojik icatlar, keşifler yine bu dönem topluluklara duyurulabilir. Ülkemiz için zorlu ekonomik koşullar, spekülatif yatırımlar, para piyasaları, gayrimenkul gibi kriz yaratan konularla meşgul olabiliriz. Sanat camiasında skandal haberler meydana gelebilir.

Dolunay yaratıcı işler, sanatsal yetenekler, okült konular, tasarım, sanatla ilgili yetenekleri hayata geçirmek adına şans vadediyor. Yarım kalmış konular tamamlanabilir. Halkların hakları için savaşması, otoritenin güç gösterisi öne çıkacaktır.

Kova burcu aldırmamaktır. Hayata depresif bakıp mutsuzluğa odaklanmayın. Her şey değişime muhtaç bunu hatırlayın. İlerleyin. Kalbinize dönün. Hislerinizin sesine kulak verin.