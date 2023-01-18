Taliban, Twitter’da mavi tik satın alıyor

Taliban, Twitter'ı satın alan Elon Musk'ı platformu yeniden harika bir hale getirdiği için överken bir yandan da ücretli mavi tik'lerden almaya başladı. En az iki Taliban yetkilisi ve dört önde gelen destekçi şu anda ücretli onay işaretlerini kullanıyor.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın, rekor bir fiyatla Twitter’ı satın alması, satın alma sürecinde yaşananlar ve Musk’ın platformun başına geçtikten sonra yaptığı değişiklikler hiç şüphesiz teknoloji gündeminin geçtiğimiz aylarda en dikkat çeken konuları arasındaydı. Musk, Twitter ile ilgili aldığı kararlarda genel olarak eleştirilse de beklenmedik bir gruptan da destek aldı.

Taliban, Musk’ın Twitter’daki faaliyetlerini överken bir yandan da mavi tik almaya başladı. BBC’nin haberine göre; en az iki Taliban yetkilisi ve Afganistan’daki dört önde gelen destekçi şu anda onay işaretlerini kullanıyor.

BİNLERCE TAKİPÇİLERİ VAR

Taliban’ın bilgiye erişim departmanı başkanı olan Hidayetullah Hidayet, Twitter’da mavi tik aldı. Ayrıca Afganistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı’ndaki medya gözlemcisi Abdul Haq Hammad de mavi tikli hesaplardan biri. Hidayetullah Hidayet’in 187 bin, Abdul Haq Hammad’ın da 170 bin takipçisi bulunuyor ve aktif bir şekilde paylaşım yapıyorlar.

Daha önce bir Taliban yetkilisi olarak tanımlanan Muhammed Celal de bu hafta başında Musk’ın Twitter’ı yeniden harika hale getirdiğini söyledi.

TRUMP DAHA ÖNCE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şubat 2020’de Trump, şu anda fiili olan Afgan liderlerle, ABD ve müttefik birliklerinin Mayıs 2021’e kadar Afganistan’dan çekilmesini taahhüt eden bir anlaşma imzaladı. Ocak 2021’de destekçileri ABD Kongre Binası’na şiddetli bir şekilde baskın düzenledikten sonra Trump Twitter’dan engellendi. Eski başkan da Ekim 2021’de “Taliban’ın Twitter’da büyük bir varlığa sahip olduğu, ancak en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.

Taliban, Ağustos 2021’de Afganistan’da gücü ele geçirdikten sonra, Afganistan hükümeti tarafından yönetilen doğrulanmış hesaplara da el koydu.

Günler sonra da Afganistan İslam Emirliği’nin bir sözcüsü yine Twitter’dan, “Allah’ın yardımıyla, milletin desteğiyle artık ülkenin her yerine hakimiz. Milletimizi bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyoruz” diye yazarak son durumu duyurmuştu.

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