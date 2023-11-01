Tesla, ilk “otopilot” davasını kazandı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, "otopilot" sürücü destek sisteminin ölümlü kazaya yol açtığı gerekçesiyle hakkında açılan davayı kazandı.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Riverside County Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada, 12 üyeli jüri, kazanın otopilotun hatasından kaynaklandığına dair yeterli kanıt bulunmadığını tespit etti.

Davacılar, araç sahibi Micah Lee’nin hayatını kaybettiği ve kendilerinin ise ciddi şekilde yaralandığı kazada, otopilot sisteminin Model 3 aracının aniden yoldan çıkmasına ve bir ağaca çarparak alevler içinde kalmasına neden olduğunu iddia etmişti.

Tesla ise kazaya “insan hatasının neden olduğunu” savunmuştu. Araç sürücüsü Lee’nin direksiyona geçmeden önce alkol aldığını kaydeden Tesla, sorumluluğu reddetmiş ve kaza sırasında otopilotun devrede olup olmadığının ise belirsiz olduğunu aktarmıştı.

Dava sonucu, Tesla için önemli bir zafer olarak yorumlandı. Şirket, ülke genelinde benzer birçok davayla karşı karşıya bulunuyor. (AA)

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