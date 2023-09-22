TikTok’tan yeni hamle.. Google Arama’yı entegre ediyor

Tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biri olan TikTok, kullanıcılarına yeni bir özellik daha sunmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Popüler sosyal medya platformu TikTok, Google Arama’yı kendi uygulama içi arama sonuçlarına entegre eden yeni bir özelliği test ediyor. Uygulama araştırmacısı Radu Oncescu tarafından tespit edilen yeni özellikle ilgili çalışmada, TikTok’un arama sayfasının ortasında, kullanıcıları Google’da aynı terimleri aramaya davet eden küçük bir kutu olduğu görülüyor.

TikTok ve Google arasındaki bu iş birliği de bir TikTok sözcüsü tarafından doğrulandı. Şirket sözcüsü, Google Arama özelliğinin, şu anda bazı pazarlarda test edilen üçüncü taraf entegrasyonlarından biri olduğunu doğruladı.

Geçtiğimiz hafta TikTok’un Wikipedia bilgilerini de doğrudan arama sonuçlarına dahil etme konusunda deneyler yaptığı basına yansımıştı.

Şimdilik yalnızca bir test olsa da Google Arama’nın dahil edilmesi birkaç nedenden dolayı ilgi çekici. Özellikle de genç kullanıcıların artık internette arama yapmak için TikTok ve Instagram’a yöneldiği düşünülürse…

Google’ın kıdemli başkan yardımcısı Prabhakar Raghavan da “Yeni internet kullanıcılarının alıştığımız beklentilere ve zihniyete sahip olmadığını tekrar tekrar öğrenmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımıza göre gençlerin neredeyse yüzde 40’ı öğle yemeği için bir yer ararken Google Haritalar’a veya Arama’ya gitmiyor” diyerek bu duruma dikkat çekti.

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