TikTok’tan yeni özellik… Daha uzun içerik ama paralı

TikTok'taki içerik oluşturucular artık ödeme karşılığında özel gönderiler paylaşabilecek. "Series" adı verilen özellik, yalnızca belirli kullanıcılar tarafından kullanılabilecek, ancak önümüzdeki aylarda özellik diğer kullanıcılara da sunulacak.

Sozcu.com.tr

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TikTok son zamanlarda sık sık güvenlik ve gizlilik endişeleriyle dikkat çekse ve yasaklanma kararlarıyla gündeme gelse de yeni özellikler üzerinde çalışmayı da ihmal etmiyor.

Platform şimdi de içerik oluşturuculara yönelik yeni “Series” özelliğini sunuyor. Özellik, içerik oluşturucularına, hayranlarının görüntülemesi için satın almalarını gerektiren içerik koleksiyonları yayınlamalarına olanak tanıyor. Her bir “Series”, 80 adede kadar video içerebiliyor ve TikTok bu ücretli klipler için süre sınırını da 20 dakikaya çıkarıyor.

Her bir “Series”ın fiyatı içerik oluşturucuların kendileri tarafından belirlenecek ve kullanıcılar doğrudan video içi bağlantılar veya profil sayfası aracılığıyla ödeme yapabilecek.

Şirketten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Series, aracılığıyla, içerik oluşturucular takipçileriyle daha da güçlü ilişkiler kurabilirken aynı zamanda takipçilere içerik oluşturucuları desteklemek için başka bir yol sunabilir.”

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