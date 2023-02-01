Tim Cook dahil Apple yöneticileri suçlanıyor… İşçi hakları ihlal edildi

Apple, bu defa yeni ürünleriyle değil, çalışma koşullarıyla gündemde. Şirketin eski çalışanlarından gelen şikayetlerden sonra Tim Cook dahil Apple yöneticilerinin işçi haklarını ihlal etmiş olabileceği konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elon Musk’ın satın almasından sonra işten çıkarılan ve henüz tazminatlarını almayan çalışanlardan Google’da ve Amazon’da yaşanan ayrımcılığa kadar teknoloji devleri zaman zaman çalışanlarıyla karşı karşıya geliyor.

Bu defa da Apple, eleştirilerin ve suçlamaların hedefinde. ABD Ulusal Çalışma Kurulu’na (NLRB) göre Tim Cook da dahil olmak üzere Apple yöneticileri işçi haklarını ihlal etmiş olabilir.

NLRB’ye göre, Apple CEO’su Tim Cook tarafından 2021’de gönderilen bir e-posta federal yasayı ihlal etmiş olabilir. E-postada Cook’un gizli bilgileri sızdıran kişilerin buraya ait olmadığı ve Apple’ın ister ürün IP’si ister gizli bir toplantının ayrıntıları olsun, gizli bilgilerin ifşa edilmesine müsamaha göstermediğinin yazıldığı bildirildi.

ÇALIŞANLARIN İŞLE İLGİLİ SORUNLARI KONUŞMALARINI ENGELLİYOR

Federal kurum, Apple’daki diğer üst düzey yöneticilerin beyanlarının da yasayı ihlal ettiğini doğruladı. NLRB ayrıca, Apple’ın bazı şirket politikalarının; çalışanların, iş arkadaşlarıyla işle ilgili sorunları ele alma hakkına müdahale ettiğini söyledi.

Bloomberg’in haberine göre federal kurumun değerlendirmesi, iki eski Apple çalışanı Ashley Gjovik ve Cher Scarlett’in açtığı davalara dayanıyor.

Gjovik, Apple’ın gizlilik ve basınla konuşma hakkındaki politikaların, Apple çalışanlarını zorla susturduğunu ve sürekli gözetim ima ederek korumalı faaliyetlerde bulunmaktan caydırdığını iddia etti. NLRB’ye ayrı bir şikayette bulunan Scarlett ise; “Apple’ın gizlilik kültürü, işçilerin örgütlenmesini engelleyen zehirli bir iş yerini teşvik ediyor” dedi.

Özel sektör çalışanlarının haklarını koruyan bir federal kurum olan NLRB, eski çalışanların şikayetlerini haklı buldu.

İlginizi Çekebilir Tesla, çalışanları tarafından ırkçılıkla suçlanıyor

İlginizi Çekebilir Google, ırkçılıkla suçlanıyor

İlginizi Çekebilir Cinsiyet ayrımı yapmakla suçlanan Google, 118 milyon dolar ödeyecek