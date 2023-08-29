Trafik kurallarını ihlal eden Musk’a ceza yok

Sansasyonel teknoloji lideri bu defa da trafik kurallarını ihlal ederek gündemde. Musk, araba kullanırken canlı yayın yapmış olmasına rağmen herhangi bir ceza almayarak tepki topladı.

Sozcu.com.tr

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Twitter’ı satın alması, platformda yaptığı değişiklikler, Meta CEO’su Mark Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşünden sonra Elon Musk bu defa da trafik kurallarını çiğneyerek dikkat çekiyor.

Elon Musk, cuma öğleden sonra Palo Alto, Kaliforniya’da araba kullanırken canlı yayın yaptı ki bu yasa dışı bir hareketti. Ancak Palo Alto Polis Departmanı Musk’a herhangi bir ceza vermeyecek, çünkü polis suça bizzat tanık olmadı.

Palo Alto Emniyet Müdürü James Reifschneider, “Bir polis memuru, sürücüyü elinde telefonla görmüş olsaydı, sürücüye ceza verebilirdi. Olay anında hiçbir memur bu olaya şahsen şahit olmadığı için herhangi bir ceza kesilmiyor” dedi.

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