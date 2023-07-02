Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? Elon Musk’tan Twitter için limit…

Twitter’ın sahibi olan Elon Musk, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı. Belirlenen tweet görüntüleme sınırlarına ulaşan kullanıcılar "Twitter kullanım limiti aşıldı" uyarısı ile karşılaştı.

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Elon Musk, Twitter’ı satın almasının ardından aldığı tartışmalı kararlara bir yenisini daha ekledi. Musk, sahibi olduğu Twitter’da kullancılar için gönderi okuma sınırı getirdi.

TWİTTER KULLANIM LİMİTİ GELDİ

Twitter'ın sahibi Elon Musk, yeni kuralları uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir günde onaysız hesapların 600 tweet, onaylı hesapların ise 6000 tweet görüntüleyebileceğini açıkladı.

Musk, paylaşımında şunları belirtti:

* “Twitter'da geçici sınırlar uyguladık.

* Onaylanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlandırıldı.

* Onaylanmamış hesaplar günde 600 gönderi.

* Yeni onaylanmamış hesaplar günde 300 gönderi.”

TWİTTER KULLANIM LİMİTİ AŞILDI NE DEMEK?

Elon Musk tarafından duyurulan limitleri aşan milyonlarca kullanıcı “Twitter kullanım limiti aşıldı” uyarısı ile karşılaştı.

İlk başta durumun bir hata olduğu düşünülürken, Elon Musk tarafından yapılan açıklamayla bunun yeni bir uygulama olduğu ve günde 600 tweet görüntülemiş olan kullanıcıların karşılaştığı anlaşıldı.

MAVİ TİK ÜCRETİ 8 DOLAR

Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Twitter’ın mavi onay işareti olan veya olmayanlar için mevcut lordlar/köylüler sistemi saçmalık. Bu işaret ayda 8 dolar.” ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu rakamın ülkeden ülkeye değişebileceğini belirten Musk, ayda 8 dolar ödeyen kişilerin, birçok alanda platformda öne çıkacağını, daha uzun video ve ses paylaşabileceğini ve yarı oranda reklam göreceğini aktarmıştı.

Musk, “Bu yöntemle içerik üreticilerini ödüllendirmesi için Twitter’a bir gelir kapısı açılacak.” ifadesine yer vermişti.

Kullanıcıların hesap adının yanında ücretsiz olarak bulunan doğrulama işareti ‘mavi tik’in tamamen kaldırılacağını açıklayan Elon Musk, Twitter Blue kullanıcısı olmayan doğrulanmış hesapların “mavi tik'ini” nisan ayında kaldırmıştı.

Böylece Twitter Blue için aylık 8 dolar ücret ödemeyen çok sayıda kuruluş ve ünlü ismin doğrulanmış onay işaretleri silinmiş oldu.

TWITTER BLUE TÜRKİYE FİYATLARI

Bireyler ve içerik üreticileri aylık 150 TL, yıllık ise 1570 TL'ye Twitter Blue aboneliği satın alabiliyor. İşletmeler, devlet kurumları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da ayda 19 bin 100 TL'ye Twitter Blue aboneliğine sahip olabilir.