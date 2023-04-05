Twitter’a Hindistan’da engellediği hesaplar için eleştiri yağmuru

Twitter, son haftalarda çok sayıda önde gelen gazeteci, politikacı ve aktivisti platformdan engellediği için, Hindistan'daki hükümet baskısına boyun eğmekle suçlanıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hindistan hükümeti, Pencap’ta kaçak bir Sih ayrılıkçı liderin aranması sırasında internetin kesilmesinin ardından Twitter’a, belirli insanları uzaklaştırması için bildirimde bulundu.

Bunun üzerine Twitter, aralarında Kanadalı politikacı Jagmeet Singh, Kanadalı şair Rupi Kaur, birkaç gazeteci ve bir Hintli milletvekilinin de bulunduğu 120’den fazla hesabı engellemeyi kabul etti. Sosyal medya platformu ayrıca BBC’nin Punjabi bürosunun adresini de engelledi.

Guardian’ın haberine göre, Sih diasporasına odaklanan bir yayın kuruluşu olan Baaz News’in Toronto merkezli kurucu ortağı Jaskaran Sandhu, 21 Mart’ta, Twitter’dan, hesabının Hindistan’da askıya alındığını belirten bir e-posta aldı.

“KAPSAMLI BİR SANSÜR”

Sandhu, “Hindistan hükümeti acımasız önlemler almayı ve Sih veya diğer azınlık topluluklarından gelen muhalefete baskı yapmayı bir norm haline getirdi. Twitter’ın eylemleri, sivil özgürlüklerin ve demokratik hakların saldırı altında olduğunu gösteren başka bir örnek.”

“Hindistan’da herhangi bir tweet değil, tüm hesabım yasaklandı. Kapsamlı bir sansürdür. Ve bu konuda Twitter’dan mutlak bir sessizlik var.” dedi.

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Freedom House, başbakan Narendra Modi’nin hükümetini “Hindistan’ı otoriterliğe doğru yönlendirmekle” suçladı ve 2021’de Hindistan’ın statüsünü “özgür”den “kısmen özgür”e düşürdü.

Yaşanan olaylar üzerine, ekim ayında Twitter’ı satın alan ve kendisini “ifade özgürlüğü savunucusu” olarak tanımlayan Twitter CEO’su Elon Musk ise, Hindistan’daki sansürle ilgili bir tweet’e yanıt olarak, “Twitter’ı tüm yönleriyle bir gecede düzeltmem mümkün değil.” tweet’ini attı.

İlginizi Çekebilir Twitter'ın logosu değişti, Dogecoin fırladı: Dikkat çeken dava detayı

İlginizi Çekebilir ABD'den eski Twitter çalışanlarına "sansür" sorgusu