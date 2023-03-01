Abone Ol

Twitter’da erişim sorunu

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşandığı görülüyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:57 - 01 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Twitter’da erişim sorunu

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda kullanıcı web sitesine erişim sorunları yaşıyor. Pek çok kullanıcı akışlarını yenileyemediklerini söylüyor.

Binlerce kullanıcı web sitesine ve uygulamaya erişimde sorun yaşıyor.

İrlanda’da kullanıcıların yüzde 100’ü web sitesiyle ilgili sorun bildirirken, ABD’de kullanıcıların yüzde 50’si masaüstü girişle ilgili sorun yaşıyor. Ayrıca Avustralya gibi diğer ülkelerdeki kullanıcılar da siteyle ilgili sorunlar bildiriyor.

Bazı kullanıcılar akışla ilgili sorunlar yaşarken, bazıları ise mesajlarla ilgili sorun yaşadıklarını belirtiyor.

Twitter'da yeni güvenlik adımıİlginizi ÇekebilirTwitter'da yeni güvenlik adımıElon Musk'tan Twitter'da iş kıyımına devam: O kadını da işten attıİlginizi ÇekebilirElon Musk'tan Twitter'da iş kıyımına devam: O kadını da işten attıElon Musk'tan Twitter'da işçi kıyımıİlginizi ÇekebilirElon Musk'tan Twitter'da işçi kıyımı
ABD Avustralya İrlanda sosyal medya Türkiye Twitter
X Reklam