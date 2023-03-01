Twitter’da erişim sorunu

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşandığı görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın dört bir yanından çok sayıda kullanıcı web sitesine erişim sorunları yaşıyor. Pek çok kullanıcı akışlarını yenileyemediklerini söylüyor.

Binlerce kullanıcı web sitesine ve uygulamaya erişimde sorun yaşıyor.

İrlanda’da kullanıcıların yüzde 100’ü web sitesiyle ilgili sorun bildirirken, ABD’de kullanıcıların yüzde 50’si masaüstü girişle ilgili sorun yaşıyor. Ayrıca Avustralya gibi diğer ülkelerdeki kullanıcılar da siteyle ilgili sorunlar bildiriyor.

Bazı kullanıcılar akışla ilgili sorunlar yaşarken, bazıları ise mesajlarla ilgili sorun yaşadıklarını belirtiyor.

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