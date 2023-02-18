Twitter’dan tartışma yaratan hamle: O özellik ücretli olacak

Twitter artık SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama için ücret alacak. Platformun bu yeni kararıyla beraber, yalnızca Twitter Blue aboneleri, iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanabilecek.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın satın almasından sonra sık sık tartışmaların odağında olan Twitter, yeni hamlesiyle yine eleştiri oklarını kendine çekti.

Popüler platform, artık SMS ile iki faktörlü kimlik doğrulama için ücret almaya başlayacak. Aslında, sosyal medya ağı bu kararıyla Twitter Blue için ödeme yapmayanların 2FA (iki faktörlü kimlik doğrulama) özelliklerini kapatmış olacak.

Kullanıcılar, bu özellikten yararlanmaya 20 Mart’a kadar devam edebilecekler, ancak bu tarihten sonra güvenlik uygulamasını kullanabilmek için ödeme yapmaları gerekecek.

Değişiklik kararının alınmasında ise SIM hack’lerinin yaygın olduğu belirtildi. Hatta platform tarafından yapılan açıklamada, “Sırf telefon numaranızı çaldıkları için birinin siz olduğunuzu kanıtlayarak hesaplarınıza erişmesini istemezsiniz” diyerek değişiklik yapılmasının haklı bir nedeni olduğu vurgulandı.

Ancak bazı analistler, güvenlik konusundaki değişikliğin asıl nedeninin maddi kaynaklı olduğunu söylüyor. Analistler, SMS mesajları göndermenin paralı olduğunu ve Twitter’ın şu anda çok da parası olmadığını, bu yüzden de Elon Musk’ın bu özelliği bu şekilde sınırladığını ileri sürüyor.

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