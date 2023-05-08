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Twitter’dan yeni karar! Hesabınız silinebilir

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, birkaç yıldır etkin olmayan hesapların sosyal medya platformundan kaldırılacağını duyurdu.

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Twitter’dan yeni karar! Hesabınız silinebilir

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceklerini belirten Musk, “Bu nedenle muhtemelen takipçi sayısında düşüş göreceksiniz.” ifadesini kullandı.

AYDA EN AZ BİR KEZ GİRİŞ YAPMAK GEREKİYOR 

Twitter’ın politikasına göre, kullanıcıların hesaplarının etkinliğini korumak için en az 30 günde bir giriş yapmaları gerekiyor.

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