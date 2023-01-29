Uber CEO’luğunu neredeyse reddediyordu… Spotify CEO’su ikna etti

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, 2017'de devraldığı görev için teklif geldiğinde kabul etmeyi düşünmediğini itiraf ediyor. Khosrowshahi'yi görevi almaya ise tanındık bir isim ikna ediyor.

Sozcu.com.tr

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LinkedIn CEO’su Ryan Roslansky’e konuşan Dara Khosrowshahi, Uber CEO’luğu için teklif geldiğinde görmezden geldiğini söylüyor. Khosrowshahi, bugün hala devam eden göreviyle ilgili ilk anısını şöyle anlatıyor:

“Yıl 2017′ydi ve araç paylaşımı uygulaması zor bir dönemden geçiyordu. Cinsel taciz iddiaları, bir FBI soruşturması, bir iş yeri kültürü soruşturması ve işten çıkarma da dahil olmak üzere bir dizi sorunla karşı karşıyaydı. İlk aramayı aldığımda, ilk düşüncem ‘Kahretsin hayır' oldu. ‘Bunu neden yapayım ki?' diye düşündüm.”

Üstelik Khosrowshahi yeni bir iş aramadığını, Expedia'nın CEO'su olarak on ikinci yılına giriyor olduğunu ve harika vakit geçirdiğini söylüyor. Uber'in yönetim kurulunu aramaya ve CEO adaylığından çekilmeye hazırdı ta ki bir arkadaşıyla yaptığı bir konuşma fikrini değiştirene kadar.

“MUTLU OLMAK DEĞİL, ETKİ YARATMAK İLE İLGİLİ”

O arkadaş, Spotify'ın kurucusu ve CEO'su Daniel Ek'ti. Ek, Uber'in onu henüz arayıp aramadığını sorduğunda ve CEO işi için Khosrowshahi'yi tavsiye ettiğini açıkladı.

Khosrowshahi, Expedia'da mutlu olduğu için Uber'e katılma konusunda kararsız olduğunu söylüyor. Sonra, “Daniel soğuk, İskandinav gözleriyle bana baktı ve 'Bilirsin, hayat ne zamandan beri mutlu olmakla ilgili? Bu, etki yaratmakla ilgili. Bir etki yaratmak zorundasın' dedi.”

Ek ile olan bu konuşmanın, kariyerinden ne istediğini yeniden düşünmeye iten özel bir an olduğunu da sözlerine ekledi. Khosrowshahi, Expedia'ya liderlik etmekten memnun olsa da zamanın en etkili, en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Uber'i bir dizi kriz sırasında yönetmenin dünya üzerinde büyük bir etki yaratmasına izin vereceğini fark etti.

Khosrowshahi, Ağustos 2017′de yönetim kurulunun oybirliğiyle aldığı oylamanın ardından Uber'in yeni CEO'su olarak ilan edildi.

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