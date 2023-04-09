Üniversite öğrencisi ChatGPT ile ödev yazdı, bir de kendisi: Aldığı sonuç farkı şaşırttı

Yapay zeka programı ChatGPT tartışılmaya devam ediyor...

Sozcu.com.tr

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İskoçya’daki Cardiff Üniversitesi’nden bir öğrenci, İngiliz BBC’ye bazı itiraflarda bulunarak gündem oldu…

Gerçek ismi yerine Tom adını vererek açıklamalarda bulunan genç öğrenci okulda kendi kendine bir deney yaptığını ve iki makale yazarak bunları profesörlerine ödev olarak verdiğini söyledi.

Üniversitede 2.1 ortalamaya sahip olan ortalama bir öğrenci olan Tom, “Yapay zeka uygulaması ChatGPT ile yaptığım 2500 kelimelik ödevler, aynı anda teslim etti. Bunlardan birini chatbot ile yazdım diğerini de kendim yazdım” dedi. Yapay zeka ile yaptığı ödevde üniversitede aldığı en yüksek notu aldığını söyleyen Tom, “Kendi kendime yazdığım makalede ise 2.1 puan alabildim” ifadesini kullandı.

ChatGPT kullanmaya devam edeceğini itiraf eden Tom, “Kelimesi kelimesine kopya çekmeden sadece bana vereceği bilgi için doğru sorular sordum ve yanıtlarını normalden çok daha hızlı bir şekilde aldım” dedi.

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