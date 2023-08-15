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Ünlü gazete New York Times’tan yapay zekâ hamlesi… İçeriklerini korumaya çalışıyor

ABD'nin çok okunan gazetelerinden biri olan New York Times, içeriğinin yapay zekâ tarafından kullanımını engellemek için çalışmalara başladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:22 - 15 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Ünlü gazete New York Times’tan yapay zekâ hamlesi… İçeriklerini korumaya çalışıyor

Yapay zekânın kullanımıyla ilgili tartışmalar sürerken, bu yeni teknolojinin içerikleri izinsiz bir şekilde kullanması da ayrı bir etik tartışmayı beraberinde getirdi. Pek çok yazar, içerik üreticisi telif hakkı davası açarken bir adım da ABD’nin ünlü gazetesi New York Times’tan geldi.

Yayın kuruluşu, hizmet şartlarını yapay zekâ eğitimine karşı olacak şekilde güncelledi. 3 Ağustos’ta yürürlüğe giren yeni politikaya göre; şirketin metin, fotoğraf, resim, çizim, tasarım, ses klibi, video klip gibi içeriklerinin bir yapay zekâ sistemini eğitmek için kullanılması yasaklandı.

Times’a göre, hizmet şartlarına uyulmaması kullanıcıya ve kullanıcıya yardımcı olanlara karşı hukuki, cezai ve/veya idari cezalar, para cezaları veya yaptırımlarla sonuçlanabilir.

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