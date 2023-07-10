Üretkenliği artırıyor: Uzmanlardan beş dakika mola önerisi

Yapılan bir araştırma, çalışırken beş dakikalık bir "beyin molası" vermenin, sonraki görevlerde performansı ve üretkenliği yüzde 50'nin üzerinde artırabileceğini buldu.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’daki Sidney Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, bilim insanları görevler arasında beş dakikalık ara verenlerin ortalama %57 daha yüksek puan aldığını tespit etti.

Daily Mail’in haberine göre, deneyde 72 öğrenci kendi kendine bir ders ve iki zorlu zihinsel matematik testi yaptı.

Görevler arasında beş dakikalık bir ara verilmesine izin verilenler, diğer yetenek faktörleri dikkate alındığında, ikinci testte ara vermeden bitirenlere göre ortalama yüzde 57 daha yüksek puan aldılar.

“Dinlenmiş” öğrencilerden bazıları mola verirken, diğerlerinden rahatlatıcı bir doğa videosu izlemeleri istendi, ancak her iki grup da “dinlenmemiş” akranlarına göre daha iyi performans gösterdi.

OFİS ORTAMINDA DA UYGULANABİLİR

Eğitim Psikolojisi Doçenti Paul Ginns, dikkati geri kazandıran bir “beyin molası” alarak elde edilen “önemli” gelişmelerin, sınıfta olduğu kadar ofis ortamında da uygulanabileceğini söyledi.

Ginns, “Bu çalışma üniversite öğrencileri üzerinde yapıldı ancak bu sonuçların gençlere ve yaşlılara uygulanabileceğinden oldukça eminim.”

“Dinlenmek sadece bilişsel işlevle ilgili değil, aynı zamanda duygusal pillerinizi yeniden şarj etmekle de ilgili. Bu çocuklara verdiğimiz bir tavsiyedir. Herkesin erişebileceği kolay bir üretkenlik hilesi.” dedi.

Bilim insanı ayrıca, çalışmanın, her 25 dakikalık yoğun çalışmanın ardından beş dakikalık bir molayı savunan Pomodoro Tekniği’nin işlevine dair kanıt sağladığını söyledi.



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