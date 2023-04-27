Uzaylılar 2029 yılına kadar Dünya ile iletişim kurabilir

Bilim insanlarından ürküten açıklama geldi. 27 ışık yılı uzaklıktaki NASA uydusunu izleyen araştırmacılar, uzaylıların 2029'da Dünya ile iletişim kurabileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Evrende yalnız mıyız? ABD donanmasının raporladığı gizemli uçan nesneler gerçekten uzaylı mı? Bilim insanları bu sorulara bir son veriyor. California Üniversitesi’nden bir ekip, uzaylıların 2029’da Dünya ile temas kurabileceğine inanıyor.

2002’de NASA, veri göndermek ve iletişimin kurulmasını sağlamak için rutin bir protokolde Pioneer 12 sondasına radyo dalgası iletimi gönderdi. Bu sinyal aynı zamanda gezegenimizden yaklaşık 27 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza da ulaştı. Araştırmacılar da bu sinyalin Dünya’ya bir geri arama gönderen dünya dışı varlıklar tarafından yakalandığını umuyor.

Yapılan çalışmada, Dünya’dan Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 ve New Horizons’dan gönderilen sinyallerin evrene gönderildiğinde nereye yayılmış olabileceğini haritaladı. Ekip, Voyager 2, Pioneer 10 ve Pioneer 11’e yapılan yayınların en az bir yıldızla karşılaştığını belirledi.

Pioneer 10’un yayınları, 2002’de bir beyaz cüce yıldızla karşılaştı ve 2313 yılına kadar da 222 yıldızla karşılaşacak. Ekip raporda, geri gönderilen bir iletimi bekleyebilecekleri en erken tarihin ise 2029 olduğunu belirtti.

Voyager 1 ve New Horizons’a gönderilen sinyaller, yakın gelecekte ilk yıldızlarıyla karşılaşacak ve sinyaller 2341’e kadar 277 yıldıza ulaşacak. Çalışma, Voyager 1’in yayınlarının karşılaştığı potansiyel akıllı dünya dışı yaşamdan geri dönen bir ileti için beklenebilecek en erken tarihin 2109 olduğunu ileri sürüyor.

Voyager 2’nin yayınları, 2007’de iki nesneyle karşılaştı. 2336 yılına kadar, yakındaki 272 yıldızın tamamına ulaşılmış olacak ve uzmanlar, uzaylıların 2033 yılına kadar aramalarına geri dönmelerini bekliyor.

Pioneer’a ayarlanan sinyaller 2018’de bir cüce yıldıza ulaştı, ancak bilim insanları 2317’ye kadar 386 yıldızın tamamının sinyal alacağını söyledi.

Los Angeles California Üniversitesi mühendislik öğrencisi baş yazar Reilly Derrick, verdiği demeçte, “Bu çalışma araştırmacılara odaklanmaları için daha dar bir yıldız grubu veriyor” dedi.

Gazeteye bağlı olmayan Washington Üniversitesi’nden bir astrobiyolog olan Kaitlin Rasmussen ise araştırmanın sonuç verme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

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