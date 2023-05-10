Uzmanlar uyardı: Çocuğunuzun sosyal medya etkileşimi için önemli 10 kural

ABD'li psikologlar, gençlerin ekran süresini kontrol edebilmek için her ebeveynin uyması gereken 10 sosyal medya kuralı yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Amerikan Psikoloji Derneği (APA), yayınladığı 10 maddelik listeyle, ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımını sınırlandırmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.



Gençlerin sosyal medyaya olan ilgisi, “ekran süresi salgını” olarak tanımlanırken popüler siteler, kendine zarar verme ve intihar içeriklerini teşvik ettikleri için çok sayıda tepki aldı. Sadece Amerika genelinde 40’tan fazla okul; Facebook, Snapchat ve TikTok’u “gençlerde ruh sağlığı krizi yarattığı” gerekçesiyle dava ediyor.



Araştırmalar, 13-17 yaşlarındaki ABD’li gençlerin yüzde 90’ının sosyal medyayı kullandığını gösteriyor. Dörtte üçü en az bir aktif sosyal medya profiline sahip olduğunu ve yarısından fazlası her gün bir sosyal medya sitesini ziyaret ettiğini söyledi. Gençlerin üçte ikisinin internet erişimi olan kendi cep telefonu var.

APA CEO’su Arthur Evans, “Hepimiz hızla değişen sosyal medya ekosistemine ayak uydurmaya çalışırken bu önerilerin yardımcı olacağını umuyoruz.” derken hazırladıkları 10 maddeyi paylaştı…

GENÇLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI NASIL SINIRLANIR?

1. Bağlantı oluşturan sosyal medya kullanımını teşvik edin.

2. Ergenlerin çevrimiçi davranışlarının nasıl kullanılabileceğini, saklanabileceğini ve paylaşılabileceğini anlamasını sağlayın, örn. ticari amaçlar için.

3. 10-14 yaşındakilerin sosyal medya kullanımlarını izleyin ve düzenli olarak tartışın.

4. Çocukları, kendine zarar verme, başkalarına zarar verme, yeme bozukluğuna yol açan davranışlar gibi “yasa dışı veya psikolojik olarak uyumsuz davranışları” tasvir eden içerikten koruyun.

5. Çocukların nefrete maruz kalmasını azaltın.

6. Erişmek için yalan söylemek de dahil olmak üzere sorunlu sosyal medya kullanımı için ergenleri rutin olarak tarayın.

7. Uyku veya egzersizi etkilememesi için ekran süresini sınırlayın.

8. Güzellik ve görünüşle ilgili içerik için sosyal medya kullanımını kısıtlayın.

9. Ergenleri, yanlış bilgilendirme taktiklerini anlamak gibi sosyal medya okuryazarlığı konusunda eğitin.

10. Sosyal medyanın ergen gelişimi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini araştıran araştırmalara yatırım yapın.

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