Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Vergisiz 14 Pro Max fiyatı yarıya düşüyor…
Öğrencilere bir kere sunulacak vergisiz telefon satın almak imkanı sonrasında piyasadaki telefonların vergi oranları gündeme geldi. Cep telefonlarından alınan Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) gibi çok sayıda vergi nedeniyle vatandaşlar adeta bir telefon kendine, bir telefon da devlete alıyor. Vergisiz iPhone fiyatları adeta yarı yarıya düşüyor, 14 Pro Max (128 GB) 67 bin liradan 33 bin liraya inebiliyor.
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Türkiye’de yüksek vergiler ve her geçen gün yükselmeye devam eden enflasyon nedeniyle yeni telefon almak daha zorlaştı. Vergiler nedeniyle 1 telefon alırken 1 tane de devlete almak durumunda kalan vatandaşlar, vergiler kalkmış olsaydı yüzde 50 daha az ödemiş olacaktı.