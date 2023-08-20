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Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Vergisiz 14 Pro Max fiyatı yarıya düşüyor…

Öğrencilere bir kere sunulacak vergisiz telefon satın almak imkanı sonrasında piyasadaki telefonların vergi oranları gündeme geldi. Cep telefonlarından alınan Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV) gibi çok sayıda vergi nedeniyle vatandaşlar adeta bir telefon kendine, bir telefon da devlete alıyor. Vergisiz iPhone fiyatları adeta yarı yarıya düşüyor, 14 Pro Max (128 GB) 67 bin liradan 33 bin liraya inebiliyor.

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Vergisiz iPhone fiyatları ne kadar? Vergisiz 14 Pro Max fiyatı yarıya düşüyor…

Türkiye’de yüksek vergiler ve her geçen gün yükselmeye devam eden enflasyon nedeniyle yeni telefon almak daha zorlaştı. Vergiler nedeniyle 1 telefon alırken 1 tane de devlete almak durumunda kalan vatandaşlar, vergiler kalkmış olsaydı yüzde 50 daha az ödemiş olacaktı.

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI NE KADAR?

 

iPhone ModeliVergisiz FiyatıVergili Satış FiyatıVergi Miktarı
14 Pro Max (128 GB)33.595 TL67.118 TL33.523 TL
14 Pro Max (256 GB)36.672 TL71.185 TL34.513 TL
14 Pro Max (512 GB)42.808 TL79.321 TL36.513 TL
14 Pro Max (1 TB)48.529 TL87.457 TL38.928 TL
14 Pro (128 GB)32.337 TL62.541 TL30.204 TL
14 Pro (256 GB)35.443 TL66.609 TL31.166 TL
14 Pro (512 GB)41.635 TL74.745 TL33.110 TL
14 Pro (1 TB)47.449 TL82.880 TL35.431 TL
14 (128 GB)24.717 TL48.304 TL23.587 TL
14 (256 GB)27.816 TL52.372 TL24.556 TL
14 (512 GB)33.995 TL60.507 TL26.512 TL
14 Plus (128 GB)27.548 TL53.389 TL25.841 TL
14 Plus (256 GB)30.638 TL57.457 TL26.819 TL
14 Plus (512 GB)36.796 TL65.592 TL28.796 TL
13 (128 GB)22.130 TL40.677 TL18.547 TL
13 (256 GB)25.296 TL44.745 TL19.449 TL
13 (512 GB)31.575 TL52.880 TL21.305 TL
13 mini (128 GB)20.495 TL36.609 TL16.114 TL
13 mini (256 GB)23.693 TL40.677 TL16.984 TL
13 mini (512 GB)30.046 TL48.813 TL18.767 TL
12 (64 GB)20.102 TL36.609 TL16.507 TL
12 (128 GB)21.667 TL38.643 TL16.976 TL
12 (256 GB)24.843 TL42.711 TL17.868 TL
SE (64 GB)13.952 TL24.914 TL10.962 TL
SE (128 GB)15.540 TL26.948 TL11.408 TL
SE (256 GB)18.742 TL31.016 TL12.274 TL

SAMSUNG TELEFON MODELLERİ NE KADAR?

Telefon ModeliVergi Dahil Satış FiyatıVergisiz Fiyatı
Galaxy Z Fold450.999 TL25.998 TL
Galaxy Z Flip435.999 TL18.499 TL
Galaxy Z Fold3 5G37.999 TL19.499 TL
Galaxy S23+44.999 TL24.498 TL
Galaxy S2331.599 TL15.099 TL
Galaxy S23 Ultra57.999 TL30.498 TL
Galaxy S22 Ultra42.019 TL21.018 TL
Galaxy S2227.999 TL14.999 TL
Galaxy S21 FE 5G18.019 TL8.018 TL
Galaxy A2410.299 TL5.299 TL
Galaxy A34 5G12.499 TL6.499 TL
Galaxy A54 5G16.499 TL8.099 TL
Galaxy A147.399 TL3.399 TL
Galaxy A04e5.199 TL2.549 TL
Galaxy A04s7.099 TL4.099 TL
Galaxy A237.149 TL4.099 TL
Galaxy A329.149 TL5.099 TL

XİAOMİ TELEFON FİYATLARI

Telefon ModeliVergi Dahil Satış FiyatıVergi Hariç Fiyat (Tahmini Hesaplama)
Xiaomi 1339.999 TL22.999 TL
Xiaomi 13 Pro44.999 TL26.999 TL
Xiaomi 13 Lite19.599 TL10.299 TL
Xiaomi 1225.999 TL8.999 TL
Xiaomi 12 Pro28.999 TL11.999 TL

 

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