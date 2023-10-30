WeChat ve Kaspersky kullanımını yasakladılar

Kanada hükümeti, Çinli sosyal medya uygulaması WeChat ve Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky'e ait uygulamaların hükümete ait mobil cihazlarda kullanılmasını yasakladı.

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Kanada Hazine Kurulu Başkanı Anita Anand, yaptığı açıklamada, yapılan incelemeler sonucu söz konusu uygulamaların gizlilik ve güvenlik açısından “kabul edilemez düzeyde risk oluşturduğuna” karar verildiğini söyledi.

Anand, “Kanada hükümeti, hükümet bilgilerinin gizliliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla bilgi sistemlerimizi ve ağlarımızı korumak için sürekli olarak çalışmaktadır. Potansiyel siber tehditleri düzenli olarak izlemeye ve gerektiğinde derhal harekete geçmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, WeChat ve Kaspersky uygulamalarının veri toplama yöntemlerinin mobil cihazın içeriğine “önemli ölçüde” erişim sağladığı kaydedildi.

Bu iki uygulamanın hükümet tarafından verilen mobil cihazlardan kaldırılacağı aktarılan açıklamada, ayrıca bunların cihaza tekrar indirilmesinin engelleneceği bilgisi verildi.

Ancak, söz konusu uygulamaların hükümet bilgilerini tehlikeye attığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığına da değinildi. (AA)