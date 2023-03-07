WhatsApp grup konuşmalarına ‘son kullanma tarihi’ geliyor

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların grup konuşmaları için son kullanma tarihi belirlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Yakında tüm kullanıcılara sunulması beklenen WhatsApp'ın yeni özelliği iOS beta sürümünde test ediliyor.

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Metaya ait mesajlaşma platformu WhatsApp’ın, iOS beta için kullanıcılar üzerinde yeni bir özelliğini test ediyor. WhatssApp konuşma gruplarına son kullanma tarihi koyma imkanı getirecek özellik ile belirlenen son kullanma tarihine ulaşıldığında, WhatsApp kullanıcılara grubu temizlemeleri için bir istem gönderecek.

WHATSAPP YENİ ÖZELLİĞİ TEST AŞAMASINDA

WhatsApp’ın, iOS beta için kullanıcıların gruplar için bir son kullanma tarihi belirlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalıştığı belirtildi. Yeni seçeneğin grup bilgisinde mevcut olacağını bildirildi.

Bu özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar bir gün, bir hafta veya özel bir tarih gibi çeşitli son kullanma seçenekleri arasından seçim yapabilecek.

Ayrıca kullanıcılar, fikirlerini değiştirirlerse önceden belirlenmiş olan son kullanma tarihini değiştirebilecek veya kaldırabilecek.

Raporda, gruplar için bir son kullanma tarihi seçme yeteneğinin şu anda geliştirme aşamasında olduğu ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanmasının beklendiği belirtildi.