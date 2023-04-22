Yapay zeka ile ayakların 100 yıl sonra nasıl evrimleşeceği ortaya çıktı

Son dönemin gözde konularından olan yapay zeka, yine şaşkınlık yaratan bir iddia ile gündemde...

Sozcu.com.tr

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Yapay zekanın kullanım alanı ile ilgili yeni alanlar her geçen gün ortaya çıkarken Tom Cheesewright isimli bir tasarımcının paylaşımları uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

Teknoloji şirketleri ve devletlerin henüz net bir anlaşma sağlayamadığı yapay zekayı kullanan Cheesewright, insanların evrimi ile ilgili bazı öngörüleri ortaya attı. Tasarımcı, 100 yıl sonra insan ayağının neye benzeyeceğini bazı faktörlere dayandırarak ortaya çıkardı.

Yapay zekayı kullanan Cheesewright, küresel iklim değişikliği ve havayolu taşımacılığı gibi unsurların insanları nasıl etkileyeceğini denkleme katarak insanların ayaklarının nasıl evrim geçireceğini gözler önüne serdi.

Tasarımlara göre insanların ayak tabanlarının daha da yumuşak olacağı öngörülüyor. Bunun sebebi olarak kullanılan ayakkabıların giderek daha rahat bir hale gelmesi gösterilirken ayaktaki parmakların uzaması bekleniyor. Ayağın genel itibariyle daha da büyümeyeceğini aktaran yapay zeka, ayak parmaklarının uzamasının gelecek neslin sportif faaliyetlerine katkı sağlayabileceğini de belirtti.

Fakat İngiliz medyasına konuşan bazı bilim insanları küresel ısınma sebebiyle su seviyelerinin yükselmesi durumunda insanların ayak parmakları arasında bir ağ oluşabileceğini söyledi. Öte yandan ayak serçe parmağının da zaman içinde yok olabileceği belirtildi.

“TER BEZLERİ DAHA ÇOK ÇALIŞACAK”

Yapay zekanın bir diğer öngörüsü ise ayakların aşırı derecede terlemesi oldu… Yapay zekanın ortaya çıkardığı vizyonda, insanların küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek için ayakların daha da çok terleyebileceği aktarıldı. Cheesewright, “Küresel olarak iklim aşırı sıcaklıklara ulaşırsa ter bezleri daha da gelişir ve bizi serin tutmaya yarar” dedi.

Bedenin farklı bölgelerinde bulunan ter bezleri en çok ayak tabanında, avuç içinde ve koltukaltlarında bulunuyor. Cheesewright, “Sıcaklık artarken insanlar bu ısı değişimine adapte olmak için değişime gidebilir” yorumunu yaptı.

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