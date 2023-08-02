Yapay zekâ silahları için uyardılar… İnsanlık için tehlikeli

İngiltere'de bir uzman Lordlar Kamarası'nı yapay zekâ konusunda uyardı. Yapay zekâ silahlarına özgürce öldürme yeteneği verme yönündeki bir kararın, insanlığın varoluşu için bir risk oluşturacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ alanında yaşanan gelişmeler tartışma yaratmaya devam ediyor. Şimdi de Yapay zekâ silahlarının geleceği tartışılıyor. Son olarak ismini vermek istemeyen bir uzmanın yaptığı uyarılar dikkat çekti.

Uzman, Lordlar Kamarası’nı yapay zekâ silahlarına özgürce öldürme yeteneği verilmesi halinde, insanlığın varoluşu için bir risk olacağını bildirdi: “Öldürme özgürlüğü verildiği takdirde türümüz için anlaşılmaz bir risk oluşturdukları için yapay zekâ silahlarının yasaklanması gerekiyor.”

Uzman, yapay zekâ teknolojisinin nefes kesen hızının insan hayatı için bir tehdit oluşturduğunu ve ayrım gözetmeksizin sivilleri öldürebileceğini söyledi. Ayrıca insan güvenliğinin geleceği için önemli tehlikeler arz ettiğini ve ahlaka aykırı olduğunu belirtti:

“Gücü pek anlaşılamayan düşünen makineler, hiçbir koşulda krallığın savunmasına entegre edilmemeli veya öldürme özgürlüğü verilmemeli. Yapay zekâ, bir tür olarak karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit olabilir.”

Ayrıca uzman, mevzuatın bu tür bir teknolojiye uyum sağlayamamasını da rahatsız edici olarak yorumladı.

Geçen yıl, Savunma Bakanlığı yapay zekânın silah sistemlerine dahil edilmesini dışlamayacaklarını ancak hedefleri belirleyen, seçen ve saldıran silahların insan müdahalesi olması gerektirdiğini de kabul etti.

Ayrıca Rishi Sunak da birkaç şirketin üst düzey yöneticilerinin yapay zekânın insanlığa yönelik riskler oluşturabileceği konusunda uyardıktan sonra dünyanın ilk uluslararası yapay zekâ zirvesine ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

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