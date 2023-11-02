Yapay zekâya bir dava da Scarlett Johansson’dan…

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, yapay zekâ tarafından oluşturulan bir reklamda izni olmadan adının ve yüzünün kullanılması üzerine yasal işlem başlattı.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekânın gelecekte insanlığı yok etme tehlikesi taşıdığı tartışılırken bir yandan da sanat dünyasından isimlerin bu yeni teknolojiye karşı savaşları sürüyor.

Daha önce Game of Thrones yazarı George RR Martin, ünlü komedyen Sarah Silverman gibi birbirinden ünlü isimler yapay zekâ sistemlerine dava açmıştı. Bu davalara şimdi bir yenisi daha eklendi.

Scarlett Johansson, eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda Lisa AI: 90’s Yearbook & Avatar adlı görüntü oluşturma uygulaması tarafından yayınlanan 22 saniyelik reklamda, kendisinin sahte bir görüntünü ve sesini kullandığı için uygulamaya dava açtı.

38 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, durumun 28 Ekim’de fark edilmesinden bu yana gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını doğruladı: “Bu olayları hafife almıyoruz. Bu koşullar altında sahip olduğumuz haklar doğrultusunda tüm yasal yollara başvurarak konuyu ele alacağız.”

Davaya konu olan video, Marvel filmi Black Widow’un setinden Johansson’un kamera arkası klibiyle açılıyor: “N’aber millet? Ben Scarlett ve benimle gelmeni istiyorum…”

Oyuncuyu taklit eden ses, uygulamayı tanıtmak için konuşmaya devam ediyor: “Sadece avatarlarla sınırlı değil. Ayrıca metinlerle ve hatta görüntüler oluşturabilirsiniz. Bence bunu kaçırmamalısınız.”

Reklamın altındaki küçük yazıda ise “Görüntüler Lisa AI tarafından üretilmiştir” uyarısı yer alıyor. Lisa AI’nin birden fazla uygulaması App Store ve Google Play’de yer almaya devam ediyor.

Johansson, isminin ya da üretilmiş görüntüsünün yapay zekâ için kullanılmasına karşı çıkan tek oyuncu değil. Geçtiğimiz ay da Tom Hanks, hayranlarını; yapay zekâ tarafından oluşturulan bir görselinin bir tanıtım videosunda kullanıldığı konusunda uyardı: “Dikkat! Benim bununla hiçbir ilgim yok” diye yazdı.

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