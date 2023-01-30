Yeni DNA toplama uygulaması filler üzerinde test edildi

Yeni bir DNA toplama sistemi, bilim insanlarının, hayvanları rahatsız etmeden veya kendi güvenliklerini tehlikeye atmadan, filler de dahil olmak üzere vahşi yaşamdan genetik bilgi toplamasına olanak tanıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Illinois Üniversitesi’nde çalışan uzmanların fil gübresi üzerinde test ettikleri uygulamada, yalnızca fillerin değil, aynı zamanda ilgili mikropların, bitkilerin, parazitlerin ve diğer organizmaların tüm genomlarını sıralamak için yeterli DNA elde ediliyor.

Bu yöntemin mevcut uygulamaların maliyetinin çok altında olduğunu söyleyen araştırmacılar bulgularını Frontiers in Genetics dergisinde yayınladı.

Illinois Üniversitesi yetkilileri, araştırmayla ilgili yaptıkları açıklamada, “Bu, hayvanları ok atmak, yakalamak veya hareketsiz kılmak zorunda kalmadan vahşi yaşam popülasyonlarını değerlendirmemize olanak tanıyor.” dedi.

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