Yüz analisti yorumladı: Neden eski nesillerdeki insanlar daha çekici?

Biz yüz analisti, modern diyetler ve değişen nefes-uyku düzenleri sayesinde insanların her yeni nesille birlikte "daha az çekici hale geldiğini" iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’nın Sidney şehrinde yüz estetiği danışmanlık firması bulunan Shafee Hassan, yakın zamanda yayınlanan bir YouTube Short’ta kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Videoda, bir takipçisi Hassan’a eski bir lise yıllığında “nasıl bu kadar çok çekici insan yer alabilir” diye sordu.

TikTok’ta da yayınlanan klipte Hassan, “Ortalama bir insanın yüzü, modern diyetler, uyku düzenleri, kirlilik ve orofasiyal alışkanlıklar nedeniyle giderek dezavantajlı hale geliyor ve ‘çekici olanlar’ ile ‘çekici olmayanlar’ arasında daha büyük bir eşitsizlik yaratıyor.” şeklinde cevap verdi.

NEDEN ESKİLER DAHA YAŞLI GÖRÜNÜYOR?

1950’lerdeki gençlerin veya liselilerin neden şimdikilerden “çok daha yaşlı” göründükleri sorusunu da cevaplayan yüz analisti, genç bir adam örneğini göstererek, öğrencinin alt çenesinin tepe noktasını ve elmacık kemiğini işaret etti.



Hassan, “Bunun neden böyle olduğuna dair birçok teori var, ancak en azından benim için en sezgisel olanı, ABD’li ortodontist William Proffit ve meslektaşları tarafından fonksiyonel matris hipotezi olarak bilinen şeyi kullanarak Çağdaş Ortodonti’de sunuldu.” dedi.

Ayrıca, birinin “yakışıklı veya çekici” görünmesine yardımcı olan iki özellik olan “yüzün gelişiminin, üst ve alt çene için üzerine uyguladığınız kuvvetlere bağlı olduğunu” açıkladı.

Videoda, fotoğraf örnekleri göstererek küçük bir kızın sinüs enfeksiyonunun alt çenesinin büyümesini etkilediğini iddia ediyor. Onun sürekli ağzından nefes aldığını ve ağzının vücudun o kısmının “düzgün gelişmesi” için yeterince sık kapanmadığını söyledi.

Videoyu sonlandıran içerik oluşturucu “Batı dünyasının yüzde 70’inin bir tür maloklüzyon veya durgunluk yaşamasıyla, zaman geçtikçe yüzlerin neden giderek daha az çekici hale geldiğinin açıklaması budur” dedi.

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