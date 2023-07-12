Zuckerberg, Elon Musk’a fotoğrafla meydan okudu

Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg, dövüş dünyasının iki ünlü ismiyle yaptığı antrenmandan paylaştığı fotoğrafla, kafes dövüşüne hazırlandığı Elon Musk'a meydan okudu.

Sozcu.com.tr

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Rakibi Elon Musk'la kafes dövüşüne hazırlanan Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, antrenmandan paylaştığı fotoğrafla Musk’a meydan okudu.

Tesla ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın Kanadalı güreşçi ve UFC dövüşçüsü Geroge St-Pierre ile yaptığı antrenmana Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'den yanıt gecikmedi. Son olarak Twitter’a rakip Threads uygulamasıyla Musk’ın tepkisini çeken Zuckerberg, dün UFC dövüşçüleri Israel Adesanya ve Alexander Volkanovski ile antrenmanından fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

İki profesyonel dövüşçünün yardımıyla kafes dövüşüne hazırlanan Zuckerberg, “Sizlerle birlikte çalışmak bir onur arkadaşlar” mesajı yayınladı. Adesanya da “Bu iş ciddi” ifadelerini kullandı.

MUSK DA ANTRENMANLARA BAŞLADI

Elon Musk geçen hafta Kanadalı dövüş şampiyonu Geroge St-Pierre ve dövüş sanatları ustası John Danaher'ın da katıldığı antrenman sonrası “Buradan çıkan sonuca göre daha çok çalışmaya ihtiyacım olduğu ortada” demişti.

Teknoloji dünyasının iki ünlü ismi geçen ay rekabetlerini ringlere taşımaya karar vermiş, 51 yaşındaki Elon Musk, Japon dövüş sanatı jujutsu eğitimi alan 39 yaşındaki Zuckerberg’e meydan okumuştu. Zuckerberg ise Musk’a “Konum at” diye yanıt vererek dövüşe hazır olduğu mesajı göndermişti.

İki ünlü girişimciye yakın isimler, Musk ve Zuckerberg’in dövüş konusunda ciddi olduklarını ve antrenman yapmaya başlayacaklarını söylemişti.

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