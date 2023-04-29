Kelebek, global marka vizyonunu görücüye çıkardı

Kelebek Mobilya, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile güçlerini birleştirdi. Yeni evrenine “Butterflytopia” diyen marka vizyonunu Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı.

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Kelebek Mobilya, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid ile iş birliği yaptı ve yeni vizyonunu tanıtmak için bir organizasyon düzenledi.

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı gece, cemiyet, sanat ve iş dünyasından önemli isimlere ev sahipliği yaptı.

Kelebek Mobilya, dünya trendi renklerin yeni kombinasyonlarını mankenlerin giydikleri kıyafetlerle defile olarak konuklarına sundu.

Markanın Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulduğuna vurgu yapan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, “Ata'mızdan kalan bu mirasımızı, Kelebek'i dünyanın her ülkesinde uçurma hedefi koyduk” dedi.

Genç ve dinamik bir marka olan Kelebek Mobilya yeni vizyonunda Bauhaus tasarım yaklaşımıyla Gestalt yaklaşımını birleştiriyor. Japon minimalizmini İskandinav natüralizmini ekleyen Kelebek, global bakış açısını bir Türk stilizasyonu olarak ortaya koyuyor ve adına “Kelebek Etkisi” diyor.