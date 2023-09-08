Kupon alışverişinde yeni modele geçti

Türkiye e-ticaret sektörüne kupon ile alışverişi kazandıran alışveriş platformu n11, “UçUç Kupon” programını hizmete sundu. n11, kullanıcılarına hesaplarında biriken puanları “UçUç Kupon”a dönüştürme ve bu kuponları bölerek, birleştirerek ya da sevdikleriyle paylaşarak diledikleri gibi kullanma fırsatı veriyor.

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Alışveriş platformu n11, platformundaki 10'dan fazla kupon ile kullanıcılarına online alışverişte avantajlı fırsatlar sunuyor.

Kullanıcılarına kurulduğu günden bu yana kupon kampanyaları sunan n11, şimdi de bu alandaki tecrübesiyle bir ilki daha gerçekleştirerek, kupon ile alışverişe yeni bir soluk getiriyor.

n11, alışverişlerden kazanılan puanların kuponlara dönüştüğü “UçUç Kupon” ile puanların birleştirilerek, bölünerek ya da başkasına gönderilerek özgürce kullanılmasını sağlıyor.

Online alışverişte kupon kullanımlarıyla ilgili görüşlerini paylaşan n11 CEO'su Nihal Dindar Akın, “n11'de 26 milyon kullanıcımız, 330 binden fazla kayıtlı iş ortağımız ve 14 milyonun üzerinde ürün ile büyük bir e-ticaret ekosistemini yönetiyoruz. Platformumuzda yer alan çeşitli kuponlarımızla kullanıcılarımıza avantajlarla dolu online alışveriş deneyimi sunuyoruz. Kupon ile alışverişi başlatan e-ticaret platformu olarak kuponlar bizim DNA'mızın bir parçası. Kullanıcılarımızdan kupon kullanımlarıyla ilgili aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Kullanıcılarımız kuponu n11'e çok yakıştırıyor. n11'de son 1 yılda yapılan alışverişlerinde toplamda milyonlarca lira değerinde kupon kullandığını gördük. Kullanıcılar dağıttığımız kuponlara oldukça ilgi gösteriyor. Kullanıcıların kuponları en çok kullandığı kategoriler arasında süpermarket, kozmetik ve yapı market öne çıkıyor.” dedi.

Nihal Dindar Akın sözlerine, “Biz de kullanıcılarımızın kupon kullanımına olan ilgisini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, kupon kampanyalarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. ‘UçUç Kupon' ile kullanıcılarımıza, Türkiye'de ilk defa alışverişlerinden kazandıkları puanlarını, birleştirerek, bölerek ya da özgürce sevdikleriyle paylaşarak kullanma fırsatı veriyoruz. Geliştirdiğimiz bu yeni ve daha kişiye özel puan kupon programımızda kullanıcılarımıza esnek kullanım alternatifleri sunmaktan ve online alışveriş deneyimini daha avantajlı bir hale getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İlerleyen günlerde de platformumuza eklediğimiz yepyeni özellikleri kullanıcılarımıza sunmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.

UçUç Kupon nasıl çalışır?

• Kullanıcılar, hesaplarında biriken “UçUç Puan”ların tamamıyla ya da puanlarını bölerek 1-500 TL arasında “UçUç Kupon” oluşturabiliyor.

• Oluşturulan “UçUç Kupon”lar, alışverişlerde harcama limiti olmadan, geçerli tüm kategorilerde kullanılabiliyor.

• Kazanılan “UçUç Puan” ve puanlardan oluşturulan kuponlar o ayın son gününe kadar geçerli oluyor.

• Süresi dolmamış kuponlar, yeniden puan olarak hesaba geri yüklenebiliyor. Bu işlemlerin detayları “Puan Geçmişim” sayfasında görülebiliyor.

• Ayrıca kullanıcılar, “UçUç Puan”larını sevdiklerine de uçurabiliyor. Böylece onlar da kendi puanlarıyla birleştirip “UçUç Kupon” oluşturabiliyor.

• Kullanıcılar 1 “UçUç Puan”ı, 1 TL “UçUç Kupon”a denk gelecek şekilde kullanabiliyor.