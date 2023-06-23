“Lüksün tanımı da algısı da değişiyor”

Uluslararası inşaat şirketi Esta'nın Türkiye'de faaliyet gösteren konut markası Benesta, mücevher sektörünün temsilcileriyle sponsor olduğu özel bir etkinlikte buluştu.

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Standart boyut

Konutta lüksü Benesta Benleo Acıbadem projesiyle yeniden tanımladıklarını belirten Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Lüks kavramı geçmişte yalnızca arzu nesnelerini tanımlarken, artık bütünsel bir süreç deneyimi olarak algılanıyor. Biz, mücevher sektöründe yakından tanık olduğumuz bu deneyimi Benesta Benleo Acıbadem projemizle konut sektörüne taşıyarak ‘her şey dahil lüks’ bir yaşam vaat ediyoruz” dedi.

Benesta, İstanbul’da mücevher sektörünün paydaşlarına özel olarak düzenlenen “ALTINDAN VERİYE – Yapay Zeka ile Mücevher Pazarlamasından Devrim” konulu etkinliğe sponsor oldu.

Etkinlikte konuşma yapan Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, “Mücevher tarihsel süreçte lüksle özdeşleşmiş, değerli taşlarla tasarlanması sebebiyle arzu nesnesi olagelmiş. Ancak modern tüketici artık arzu nesneleriyle yetinmiyor, lüksü bir deneyim olarak yaşamak istiyor. Yapay zekanın tasarımdan AR-GE’ye, üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalara dahil olmaya başladığı mücevher sektörü, lüksü bir deneyim olarak yeniden tanımlamanın güzel bir örneğini sergiliyor. Biz Benesta olarak konut sektörünün bu dönüşüme öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü lüks yaşam deneyimini tüm unsurlarıyla yaşatabilecek imkanlarımız var. Benesta Benleo Acıbadem projemizde bunu ‘her şey dahil lüks’ olarak tanımladık” dedi.

Lüks deneyiminin en belirgin özelliğinin standartların dışına çıkmak olduğunu belirten Diker, “Benesta Benleo Acıbadem’de hiçbir şey standart değil. En ufak detayları bile en nitelikli malzemelerle işliyoruz. 550 dairemizin 550’si de ayrı bir lüks deneyimi vaat ediyor. Projemizin toplam 15 dönümünü, konut sahiplerinin kullanımına özel olarak incelikle tasarladığımız Benleo Park’a ayırdık. Konutlarımızın tasarım, malzeme ve işçilik ayrıcalıklarını, modern şehir yaşamının lüks deneyimi göstergesi olan yeşille ve çevreyle buluşturduk. 2019’daki deprem yönetmeliğine uygun olarak tamamen kaya bir zemine inşa ettiğimiz projemize şimdiye dek gösterilen ilgiden memnunuz. Konutlarımızın yüzde 40’a yakın bir kısmını yeni sahipleriyle şimdiden buluşturmuş olmamız, bu lüks deneyiminin konut sektöründe de karşılığının olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Mücevher sektörünün önde gelen kurumlarının yanı sıra tanınmış şirketlerin sahipleri ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği etkinlik, Şerefiye Sarnıcı’nın tarihi ambiyansında gerçekleştirildi. Katılımcılara, bu etkinlik için özel olarak hazırlanmış bir deneyim sunuldu.